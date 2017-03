Va chạm với xe công an, một người bị thương

Theo Đội CSGT Công an TP Sóc Trăng, chiếc xe biển xanh là của Công an tỉnh Sóc Trăng. Những người dân chứng kiến cho biết vào khoảng thời gian trên, chiếc xe biển xanh 83A-004.69 đi từ hướng Bạc Liêu về TP Sóc Trăng. Xe máy do anh Trần Minh Tuấn (ngụ TP Sóc Trăng) chạy phía sau. Khi xuống dốc cầu Kinh Xáng thì xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.NGỌC

Tại hiện trường, xe máy nằm phía sau cách xe biển xanh hơn 1,5 m và phần đầu bị hư hỏng. Xe biển xanh vẫn còn đang chớp đèn xi nhan rẽ phải, phần sau xe bị móp. Cú va chạm từ phía sau khiến anh Tuấn bị gãy xương đòn chân phải. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

TỊNH NGỌC