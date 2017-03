Va quẹt xe máy, bị xe container cán chết

(PL)- Ngày 26-6, anh Lê Văn Hà điều khiển xe máy (biển số 67C1-1678) chở theo một người bạn đến QL51 (đoạn thuộc xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) thì va chạm với một xe máy chạy ngược chiều khiến cả hai xe ngã ra đường. Cùng lúc, xe container (biển số 60R-0445) do Võ Duy Linh điều khiển từ phía sau lao tới, cán ngang qua đầu khiến anh Hà chết tại chỗ.

Lúc 10 giờ cùng ngày, trên đường Trần Đại Nghĩa, xã Tân Kiên (Bình Chánh, TP.HCM), xe tải biển số 93N-1923 do tài xế Nguyễn Văn Trung điều khiển tông vào xe máy biển số 59U1-065.11 của chị Trần Thị Linh chạy cùng chiều, khiến chị Linh tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ TNGT trên QL51. Ảnh: D.ĐÔNG

Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển xe tải bỏ chạy. Chứng kiến vụ việc, một số người dân cùng Thanh tra GTVT - Sở GTVT TP.HCM đuổi theo chặn dừng chiếc xe gây tai nạn.

Khoảng 12 giờ 50 ngày 26-6, chiếc xe tải biển số 62C-010.27 đang ôm cua bất ngờ bị lật leo lên vỉa hè rồi húc vào nhà 1105 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên anh Nguyễn Văn Minh điều khiển xe tải lưu thông theo hướng từ đường dẫn cao tốc Trung Lương - TP.HCM về trạm thu phí An Sương - An Lạc. Khi đến địa điểm trên thì chốt cabin đột ngột bị bung ra làm đầu xe bị lật úp về phía trước. Do sự việc xảy ra quá nhanh, tài xế Minh hoảng loạn mở cửa lao ra ngoài mặc cho chiếc xe lao lên vỉa hè, tông vào nhà dân ven đường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.

ĐĂNG LÊ - D.ĐÔNG - D.THANH - X.NGỌC