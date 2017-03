Vẫn chưa bắt được kẻ hành hạ cháu Thắm

Một mặt, công an huyện vận động gia đình động viên ông Thủ ra trình diện với cơ quan công an, một mặt sẽ quyết liệt truy tìm tung tích của ông Thủ trong thời gian sớm nhất. Trước đó, ngày 30-6, công an huyện đã ký quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Thủ về hành vi cố ý gây thương tích. Trong quá trình điều tra vụ án, có thể sẽ khởi tố thêm tội làm nhục người khác đối với bà Nguyễn Thị Phương (vợ ông Thủ) vì đã nhiều lần dùng kéo xởn tóc cháu Thắm.

Được biết, sau khi phát hiện tình trạng cháu Thắm bị cậu đánh đến bầm dập, Công an xã An Trạch A đã đưa cháu vào bệnh viện điều trị, mọi chi phí đều do địa phương hỗ trợ. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện đã khẩn trương xác minh, lập hồ sơ vụ án để nhanh chóng làm rõ vụ việc.

Tính đến nay cháu Thắm và gia đình đã nhận được sự hỗ trợ từ các ngành và nhà hảo tâm số tiền trên 5 triệu đồng.

MINH NGỌC