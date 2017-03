Vẫn chưa giải quyết xong vụ ba trẻ chết do sập tường

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sáng 24-9-2009, bức tường rào của UBND xã Thanh Xuân đổ sập, đè chết các em Nguyễn Thị Tuyết (học sinh lớp 1), Hồ Thị Yến và Đậu Thị Duyên (cùng học lớp 5 Trường Tiểu học Trần Hưng Học, xã Thanh Xuân). Trước đây, đoạn tường này đã hai lần sập vào ban đêm nhưng phải đến khi có sự việc trên, UBND xã mới dựng vội tấm biển gỗ: “Đoạn đường nguy hiểm, cấm qua lại”.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Thái Văn Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã đến chia buồn cùng gia đình và yêu cầu UBND xã Thanh Xuân tháo dỡ ngay toàn bộ bức tường. Công an huyện Thanh Chương cũng vào cuộc nhưng đến nay UBND xã cũng chưa nhận trách nhiệm và bồi thường thỏa đáng cho gia đình các em. Trước tết Nguyên đán, gia đình các em đã làm đơn đề nghị chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo cơ quan chức năng sớm kết luận vụ việc.

Sáng 9-2, tiếp xúc người viết, ông Nguyễn Cảnh Đạo, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân, trả lời: “Bức tường rào này được xây từ năm 2005. Nguyên nhân khiến tường đổ đè chết ba học sinh hoàn toàn do thiên tai, bởi trước lúc tường sập trời có mưa lớn”. Tuy nhiên, anh Hồ Sỹ Chung, cha em Yến, phản bác: “Nếu cho rằng con chúng tôi chết do trời mưa, lụt thì cơ quan chức năng cũng cần có kết luận rõ ràng, thuyết phục”.

Thượng tá Phan Hữu Hán, Trưởng Công an huyện Thanh Chương, thông tin: “Chúng tôi đã khám nghiệm hiện trường vụ sập tường rào UBND xã Thanh Xuân đè chết ba học sinh. Công an huyện không đủ khả năng để điều tra, kết luận cụ thể tường rào sập do đâu. Do đó, công an huyện đang báo cáo và đề nghị UBND tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An thành lập hội đồng có đầy đủ cơ quan chuyên môn xác định lại vụ việc để sớm có kết luận”.

ĐẮC LAM