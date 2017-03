Vẫn chưa gút được giá thuê cột điện

Đại diện VNPT cho rằng mức giá thuê cột điện mới tăng bốn đến tám lần là quá đắt, khó chấp nhận vì chỉ mất 3,6 triệu đồng để đầu tư mới cho một cột điện 8,5 m.

Ngược lại, Trưởng ban Công nghệ viễn thông EVN Nguyễn Thanh Lâm cho rằng giá thuê cột điện mới là hợp lý, có lợi hơn nhiều so với việc các đơn vị tự trồng cột điện, không thể so sánh việc giá mới gấp 4-5 lần giá cũ mà bảo là đắt vì giá cũ là giá ước tính, phi thị trường. Muốn biết nó đắt hay hợp lý thì phải so giá bán mới với giá thành, chi phí đầu tư, bảo dưỡng…

Kết thúc cuộc họp, hai bên đi đến thống nhất: Sẽ tiếp tục thảo luận và mời chuyên gia về giá (đại diện Bộ Tài chính và Viện Nghiên cứu về giá cả) để thẩm định phương án giá thuê cột của cả EVN và VNPT. Trên cơ sở kết quả thẩm định của đơn vị trung gian này, hai tập đoàn sẽ tự thống nhất về giá mà không cần phải nhờ các bộ khác can thiệp.

Quan điểm của đại diện Bộ Công thương là khuyến khích hai tập đoàn sử dụng chung hạ tầng cột điện để tiết kiệm chi phí đầu tư. Bộ Công thương sẽ phối hợp với các bộ liên quan nhanh chóng ban hành văn bản hướng dẫn việc sử dụng chung hạ tầng này.

LÊ THANH