Vẫn chưa làm rõ cái chết của cháu bé 10 tuổi tại bệnh viện

Trung tâm chưa tiến hành làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết đột ngột của cháu Huỳnh Thị Thanh Hằng (10 tuổi, ngụ xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) ngày 8-11 tại trung tâm này (xem Pháp Luật TP.HCM ngày 10-11). Ông Hoàng giải thích do “trung tâm nhiều việc quá”.

Người mẹ đau đớn trước cái chết oan uổng của con. Nguồn: VTC News

Theo yêu cầu của Sở Y tế tỉnh Bình Định, Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ phải tiến hành làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu Hằng chậm nhất là ngày 10-11. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm các y, bác sĩ liên quan; kiểm tra toàn bộ quá trình điều trị, thái độ phục vụ đối với trường hợp trên để báo cáo về Sở.

Cùng ngày, Công an huyện Phù Mỹ tiếp tục làm việc với hai bác sĩ trực tiếp khám, điều trị cho cháu Hằng là bác sĩ Dương Công Sanh (Trưởng khoa Nhi) và bác sĩ Tô Quốc Phong. Theo bác sĩ Sanh, cháu Hằng được chẩn đoán bị viêm họng cấp nên đề nghị để cháu Hằng nằm lại để theo dõi. Còn bác sĩ Phong cho rằng do cháu phát bệnh quá nhanh nên không thể can thiệp kịp.

TẤN LỘC