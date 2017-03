Vẫn chưa thỏa thuận được mức bồi thường

Tại buổi gặp, vụ việc vẫn chưa được giải quyết do anh Chiều không mang theo một số giấy tờ có liên quan đến việc bị tạm giữ phương tiện, bằng lái… “Có những giấy tờ này, chúng tôi mới có cơ sở giải quyết khiếu nại yêu cầu bồi thường của anh Chiều” - ông Thích nhấn mạnh.

Ngày 10-2, anh Chiều bị CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng lập biên bản do chở quá tải. Do giấy phép lái xe của anh Chiều bị tẩy xóa nên CSGT nghi ngờ giả và tạm giữ luôn phương tiện. Kết quả giám định cho thấy giấy phép lái xe trên do Sở GTVT TP Cần Thơ cấp dù bị tẩy xóa nhiều nơi. 16 ngày sau, công an mới cho anh Chiều nhận lại xe tải.

GIA TUỆ