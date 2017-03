Vẫn chưa tìm thấy nạn nhân mất tích

Sau khi sự cố xảy ra, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Bảo Lâm đã tổ chức tìm kiếm người mất tích nhưng đến sáng 15-6 vẫn chưa tìm thấy. Lực lượng công an cũng đang rà soát số hộ dân tại khu vực đường ống bị vỡ để xác định số người có khả năng bị mất tích. UBND huyện Bảo Lâm hỗ trợ gia đình mỗi người chết và mất tích 3 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng.

ĐỨC HUY