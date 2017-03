Vẫn chưa trục vớt được cẩu trục rơi xuống biển

Ngày 4-11, cẩu trục GMQC do Công ty TNHH Doosan Vina sản xuất và lắp ráp trị giá gần 10 triệu USD được đưa lên tàu Dongbang Giant No.3 (quốc tịch Hàn Quốc) để xuất qua Ấn Độ thì bị sóng to, gió lớn đánh rớt xuống biển tại khu cảng của Công ty Doosan Vina (Khu kinh tế Dung Quất). Do thời tiết mưa gió, đến nay vẫn chưa thể trục vớt cẩu trục này.

Ông Nhi yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi phối hợp với chủ tàu Dongbang Giant thông báo cắm hoa tiêu, treo bảng, băng rôn chú ý để đảm bảo an toàn cho các tàu khác lưu thông qua lại trong khu vực cảng. Các cơ quan liên quan cần có phương án đảm bảo an toàn cho tài sản bị chìm, tiến hành khảo sát và trục vớt cẩu bị chìm theo luật hàng hải Việt Nam và hàng hải quốc tế trong thời gian sớm nhất. Trường hợp không trục vớt được phải có phương án đảm bảo về môi trường trong khu vực.

Cẩu trục GMQC có trọng lượng 1.000 tấn, sức nâng 70 tấn.

L.NGỮ