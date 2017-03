Vận chuyển 10 kg cần sa từ Lào về Nghệ An

(PL)- Sáng 21-12, trên quốc lộ 48 (thuộc địa phận xã Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) phối hợp cùng Đội CSGT Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ năm người vận chuyển trái phép chất ma túy trên hai xe máy.

Đó là Nguyễn Văn Từ, Ngô Văn Phương, Trần Hồng Thanh, Lê Hồng Liên và Trần Xuân Thành. Qua khám xét, công an thu giữ chín bánh cần sa (trọng lượng 10 kg) cùng bốn điện thoại di động và hai xe máy. Bước đầu, cả năm khai số cần sa trên được mua từ Lào rồi chuyển về TP Vinh (Nghệ An) để tiêu thụ thì bị bắt giữ. ĐẮC LAM