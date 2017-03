Vận chuyển thuốc nổ, ba người bị khởi tố

Trước đó, ngày 22-11, Viện cùng Nguyên đang vận chuyển trái phép 100 thỏi thuốc nổ (200 kg) và 300 m cuộn dây cháy chậm trên sông Hoàng (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Viện và Nguyên khai chở thuê số thuốc nổ cho hai người không rõ địa chỉ từ Nông Cống đến giao cho một người tại khu vực Cầu Ghép (huyện Tĩnh Gia).

l Cùng ngày, Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Bá Đoàn (trú xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Đoàn làm thợ khoan nổ mỏ đá trên địa bàn xã Diễn Lâm (Nghệ An) đã trộm 120 thỏi thuốc nổ và 24 kíp nổ. Đêm 17-11, Đoàn chở số thuốc nổ trên bằng xe máy về Thanh Hóa tiêu thụ thì bị Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện, bắt giữ.

ĐẮC LAM - NGỌC LÂM