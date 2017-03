Vẫn đang điều tra mở rộng vụ nhà báo Hoàng Hùng

(PL)- Ngày 22-3, Thượng tá Phạm Hữu Châu, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Công an tỉnh Long An, cho biết công an vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án nhà báo Hoàng Hùng.

Theo ông Châu, các điều tra viên vẫn tiếp tục làm rõ vụ án có đồng phạm hay không. “Nếu quá trình điều tra chưa làm sáng tỏ vụ án, vượt quá thời gian quy định, cơ quan điều tra sẽ kiến nghị VKSND tỉnh xin gia hạn thời gian” - ông Châu nói. Với thông tin là hiện bà Liễu đang phải nhập viện vì có dấu hiệu tâm thần, ông Châu không bác bỏ cũng không xác nhận... T.PHÚC