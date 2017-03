Vận động đối tượng truy nã ra đầu thú dịp tết

liên ngành công an, viện kiểm sát, tòa án nhân dân TP Đà Nẵng vừa phát thư kêu gọi những người có quyết định truy nã ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong các dịp lễ, tết. Địa chỉ để liên hệ là Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Đà Nẵng (số 47 Lý Tự Trọng; điện thoại: 0511.3860231 - 3860482) hoặc cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án nơi gần nhất.

“Tùy theo từng trường hợp, các đối tượng ra đầu thú có thể được xem xét giao gia đình bảo lãnh, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự; giảm, miễn hình phạt; được giảm án hằng năm hoặc được đặc xá trong những ngày lễ, tết…” - Thượng tá Nguyễn Thảnh nhấn mạnh.

H.CHÂU