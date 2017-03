Vận động kiểu… kỳ cục!

“Thời gian tới, Cục sẽ kiến nghị ban giám hiệu các trường cắt thi đua của giáo viên nếu để học sinh vi phạm an toàn giao thông. Phía công an sẽ phản ánh những trường hợp vi phạm về trường...”.

Không hiểu thầy cô giáo thì liên quan gì tới việc học sinh vi phạm an toàn giao thông mà lại bị kiến nghị cắt thi đua như thế? Nếu đó là một giáo viên giỏi nghề và có đạo đức, chẳng may vì một học sinh không đội mũ bảo hiểm mà mất thi đua thì thật oan uổng. Có vẻ như càng ngày ngành CSGT càng muốn nhờ vả nhiều vào những áp lực khác để buộc công dân tuân thủ luật giao thông, sự ép buộc vì sự an toàn của chính bản thân mỗi người và người khác. Nhưng cái kiểu nhờ vả bằng sức mạnh như thế hơi bị kỳ cục.

Cũng may đây mới chỉ là sáng kiến của Cục CSGT và việc cắt thi đua giáo viên nào để học sinh vi phạm an toàn giao thông cũng chỉ là kiến nghị thôi. Tuy nhiên, nếu nhà trường vì e ngại mà thực thi các kiến nghị đó thì quả là khổ cho các thầy cô. Trong thời điểm hiện tại, chuyện này chỉ có hại cho hình ảnh chiến sĩ CSGT chứ chẳng có lợi gì. Dùng biện pháp cắt thi đua để gây sức ép với giáo viên, từ đó giảm tỉ lệ vi phạm an toàn giao thông. Thật là một kiểu vận động kỳ cục!