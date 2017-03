Vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vùng hạ du

(PLO) - Ngày 14-9, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã có công điện khẩn yêu cầu các đơn vị thành viên theo dõi chặt chẽ các diễn biến của thời tiết để triển khai phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ” nhằm đảm bảo an toàn cung cấp điện, an toàn cho người, thiết bị, công trình và an toàn điện trong nhân dân.