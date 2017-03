Văn hóa 'đổ thừa' của một 'sếp văn hóa'

17h ngày 30/3, xe 7 chỗ hiệu Toyota Fortuner mang biển số 51A-359.29 lưu thông trên đường Lý Tự Trọng, hướng từ vòng xoay Phù Đổng về bảo tàng TP HCM.

Đến giao lộ Lý Tự Trọng – Thủ Khoa Huân (phường Bến Thành, quận 1, TP HCM), chiếc xe này bất ngờ mất thắng rồi đâm liên tiếp vào 3 xe ô tô đang dừng đèn đỏ. Sau đó, xe này tiếp tục đâm vào 2 xe máy khác đang dừng chờ tín hiệu giao thông.

Chiếc ô tô “say xỉn” tiếp tục tông vào 2 trụ biển báo giao thông ở vệ đường rồi đâm vào cây me. Chiếc xe chỉ chịu dừng hẳn khi đâm trực diện vào 2 ô tô khác đang dừng đèn đỏ ở ngã tư kế tiếp.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, người điểu khiển xe “biến mất” khỏi hiện trường. Mãi sau này, người ta mới biết tài xế lái xe “điên” là quan chức của TP HCM. Danh tính người này được xác định Lê Tôn Thanh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch.

Sau vụ tai nạn xảy ra 4 ngày, ông Thanh phát ngôn trên các phương tiện thông tin đại chúng rằng, vụ tai nạn xảy ra do “xe bất ngờ nổ lốp sau bên phải nên chao đảo khiến ông mất lái, gây tai nạn liên hoàn”. Cách trả lời về vụ việc của ông Thanh là “xảo ngôn” và gian dối với người dân.

Một vị chức sắc, một trong những người đứng đầu của cơ quan văn hóa lại trả lời một cách thiếu trung thực thì lẽ nào, ông Thanh lại có thể tuyên truyền lối sống văn hóa cho người dân cả thành phố.

Theo nhận định của Công an quận 1, xe của ông Thanh nổ lốp sau là do “va chạm khi xảy ra tai nạn”, chứ không phải do nổ lốp mà gây ra tai nạn liên hoàn. Điều này cho thấy, vị quan chức đã thiếu bản lĩnh, không chịu nhận trách nhiệm về mình khi gây tai nạn. Một vị quan chức như vậy có còn đủ tư cách để lèo lái một cơ quan công quyền? Lẽ nào, cứ gặp phải khó khăn là văn hóa “đổ thừa” lại xuất hiện ở chính cơ quan văn hóa?

Một điều cá biệt, ông Thanh điều khiển xe có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,2 mg/lít. Lý giải điều này, ông Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch lại càng làm người dân ngạc nhiên hơn. Ông Thanh cho rằng, có hơi men vì “nhấp môi” trong bữa cơm trưa tiếp khách tại ủy ban.

Ô hay! Ở Ủy ban nào đây mà lại có rượu bia tiếp khách buổi trưa?

Từ vụ tai nạn, ông Thanh đã “chỉ điểm” cho công luận rằng, ở TP HCM có một UBND nào đó vẫn “ăn nhậu” trong trụ sở vào buổi trưa. UBND là cơ quan công quyền, là nơi tiếp dân, hóa ra ngày thứ 7 lại để dành cho các “quan” mở tiệc tiếp khách à?

Vụ tai nạn đã bộc lộ sự yếu kém kể cả tư cách và bản lĩnh của vị Phó giám đốc sở. Cách phát ngôn “đổ thừa” và ngụy biện của ông Thanh phải được xem lại vì rất có thể, vị Phó giám đốc sở sẽ bị hãng xe Toyota “kiện” vì đã làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của hãng.

Còn giả sử, nếu nguyên nhân vụ tai nạn là lỗi khách quan, do phương tiện gây ra, ông Thanh hãy cứ kiện hãng Toyota để đòi bồi thường do lỗi hỏng hóc của xe Fortuner. Ông Thanh có dám không?