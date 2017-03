Văn hóa giao thông nhìn từ hai phía

Vi phạm thành thói quen Không thể đổ lỗi cho việc kém ý thức của một số người dân trong việc chấp hành luật giao thông là do thái độ của CSGT, bởi vì trên 70% số vụ vi phạm về trật tự an toàn giao thông và số vụ tai nạn giao thông xuất phát từ ý thức chủ quan của người tham gia giao thông. Có một số lỗi vi phạm thành thói quen đến nỗi họ cho là đúng: lấn tuyến, đậu dừng không đúng quy định, đi xe máy trên vỉa hè… Thượng táVõ Văn Vân, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - Công an TP.HCM Treo bảng ghi hình phạt… nóng Sau thí điểm việc ghi hình để “phạt nguội” khá thành công, Phòng CSGT đường bộ - Công an TP.HCM tiếp tục triển khai việc ghi hình “phạt nóng”, tức ghi hình chốt gác này nhưng chặn thổi phạt ngay ở các chốt kế tiếp. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, việc này mới chỉ thí điểm ở một, hai tuyến đường. Thượng tá Võ Văn Vân nói sẽ xem xét việc treo bảng khuyến cáo việc ghi hình “phạt nguội”, “phạt nóng” trên nhiều tuyến đường. Chẳng hạn: “Lưu ý: Tuyến đường thường xuyên tổ chức ghi hình để xử phạt”. Biện pháp này sẽ tác động tạo tâm lý lúc nào cũng có lực lượng CSGT giám sát trên đường ở mỗi người dân, giúp họ nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông.