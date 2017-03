Văn minh bệnh viện nhìn từ Bà Rịa

Bệnh viện tại TP.HCM: Sống chung với quá tải, nóng, hôi và… kẻ gian! Quá tải là tình trạng chung của nhiều bệnh viện tại TP.HCM. Hai, thậm chí ba bệnh nhân nằm cùng một giường, giường bệnh nằm ngoài hành lang… vốn là “chuyện thường ngày ở huyện”. Thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, tạp vụ cũng… hên xui. Vậy mới đem đến nỗi khổ không ít người nhà phải dấm dúi lót tay cho đội ngũ này. Trên địa bàn TP.HCM, Chợ Rẫy là bệnh viện hiếm hoi có nhà nghỉ dành cho thân nhân người bệnh. Tuy nhiên, chúng tôi không khỏi giật mình khi bước vào khu vực này vào sáng 27-2. Đó là khu nhà nghỉ được xây dựng tạm bợ bằng khung sắt và tôn nên nóng hầm hập. Một bên là dãy giường chật kín người nằm. Trên vách treo lổn ngổn vật dụng, dưới đất nhét đầy đồ dùng cá nhân. Một bên là dãy ghế đá người ngồi xen lẫn người nằm. Ban đêm ghế đá là “giường ngủ” của hàng chục người. Một số người bày biện thức ăn ngay trên giường. Hơi nóng và mùi cá, canh tạo nên không khí ngột ngạt, khó chịu. Gương mặt mệt mỏi, bà Lê Thị Thương (55 tuổi, ở Bến Tre) vẫn gượng ngồi quạt cho con gái Nguyễn Thị Thu Vân (23 tuổi) đang nằm lim dim. Mang khối u trong người, qua hai lần mổ nên Vân ốm yếu, xanh xao. Sau khi ăn tết, từ mùng 6 Vân lên BV Chợ Rẫy tiếp tục xạ trị nên bà Thương khăn gói theo con để chăm sóc. “Tôi may mắn đăng ký được giường nằm nên tối có chỗ cho con gái ngả lưng, còn tôi ngủ dưới đất. Mà nào có ngủ được đâu. Muỗi đàn bay ù ù, chuột chạy tứ tung, gián bò lên người… Đắp mền vừa ngộp vừa nóng, lăn qua lăn lại giữa đêm tôi mới chợp mắt được chút” - bà Thương than thở. Bà Thương còn kể mỗi lần đưa con vô phòng xạ trị là phải mang theo hai giỏ xách lùm đùm đồ dùng cá nhân. “Đem đồ đạc theo rất vướng víu nhưng tôi không dám để trong phòng nghỉ. Sơ hở chút là bị mất cắp như chơi. Mới hôm qua gần giường tôi có người bị mất tiền” - bà Thương nói. Anh thanh niên tên Nguyễn Văn Hiền (Bình Thuận) đang chăm sóc người thân bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông trước tết. Do không có giường nên anh Hiền chọn ghế đá đặt trong nhà nghỉ dành cho thân nhân người bệnh làm nơi ngả lưng. “Khổ lắm anh ơi. Chúng tôi tiền bạc đâu nhiều nên nhín nhút từng đồng, vậy mà hở tí là tiền. Mỗi lần tắm rửa, đi vệ sinh, rửa chén bát hoặc giặt giũ là tốn 2.000 đồng. Sạc pin điện thoại tốn 5.000 đồng mà sạc đâu có đầy”. Tất cả thân nhân người bệnh chúng tôi tiếp xúc đều mong muốn BV Chợ Rẫy xây dựng nhà nghỉ dành cho thân nhân đàng hoàng, tươm tất. Anh Hiền cho rằng thân nhân người bệnh nếu được ở trong nhà nghỉ đầy đủ điện, nước, riêng rẽ vừa không sợ mất cắp vừa giúp những người nghèo như anh khỏi tốn một khoản chi phí điện, nước đáng kể. “Tôi thấy BV Chợ Rẫy có trưng bày dự án nhà nghỉ dành cho thân nhân bệnh nhân, không biết khi nào thành hiện thực” - anh Hiền thắc mắc. TRẦN NGỌC TS-BS NGUYỄN ĐÌNH PHÚ, Phó Giám đốc BV Nhân Dân 115 TP.HCM: Ưu tiên xây thêm phòng cho bệnh nhân khi quỹ đất có hạn “Sắp tới BV Nhân Dân 115 có kế hoạch xây dựng mới khu kỹ thuật cao. Do quỹ đất có hạn nên bệnh viện chưa thể xây dựng nhà nghỉ dành cho thân nhân người bệnh. Tuy nhiên, một nhà nghỉ tươm tất dành cho thân nhân người bệnh là vấn đề cần thiết mà BV Nhân Dân 115 sẽ nghĩ tới trong tương lai. Có một điều cần quan tâm, trách nhiệm của các bệnh viện là chăm sóc và điều trị bệnh nhân, cho nên cần cố gắng giảm tải và không để nhiều bệnh nhân nằm cùng một giường. Vì vậy theo tôi, nếu có quỹ đất thì các bệnh viện sẽ ưu tiên xây dựng thêm phòng cho bệnh nhân, khu vực khám, chữa bệnh, khu kỹ thuật cao. Nếu giảm tải bệnh nhân thì số lượng thân nhân người bệnh đi cùng cũng sẽ giảm theo”.