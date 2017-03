Vắng họp, 11 chủ tịch huyện bị phê bình

Ngày 12-1, ông Cao Khoa - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - đã ra công văn nghiêm khắc phê bình các thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh (giám đốc các sở Tư pháp, Tài chính, Giao thông vận tải, Đài PTTH tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch...) và chủ tịch UBND các huyện Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Nghĩa Hành, Minh Long, Mộ Đức, Đức Phổ, Ba Tơ, Lý Sơn đã vắng mặt tại hội nghị không có lý do chính đáng, không xin phép theo quy định, dự họp không đúng đối tượng theo thư mời, xem nhẹ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.



* Tại cuộc họp triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ vận chuyển Tết Nhâm Thìn sáng 11-1, ông Đặng Văn Minh - giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi - đã yêu cầu lực lượng thanh tra giao thông tỉnh phối hợp với cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, cương quyết xử ký những lái xe, đơn vị vận tải vi phạm.



Đối với những đơn vị vận tải vắng mặt ở cuộc họp không có lý do, ông Minh chỉ đạo phòng quản lý vận tải tuyệt đối không cấp giấy phép hoạt động vận tải khách cho các đơn vị này trong dịp tết.



Theo VIỆT HÙNG - TRÀ MINH (TTO)