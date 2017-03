Vào nhà chủ tịch huyện trộm rồi trốn sang Campuchia

(PL)- Chiều 3-8, Công an huyện Tân Trụ (Long An) đã chuyển hồ sơ và di lý Lê Thị Tuyết Hồng (ngụ phường 2, TP Tân An) để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 30-4, Hồng phát hiện nhà ông Nguyễn Ngọc Dãy, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ, đi vắng nên Hồng dựng xe đi thẳng vào trong nhà. Hồng đã lấy trộm 4 triệu đồng, một ĐTDĐ và cái ví có nhiều giấy tờ tùy thân. Khi người nhà ông Dãy phát hiện mất tài sản thì thủ phạm đã trốn thoát. Công an huyện Tân Trụ tổ chức truy bắt và ra quyết định truy nã Hồng về hành vi trộm cắp tài sản. Lo sợ bị bắt nên Hồng bỏ trốn sang Campuchia xin đứng bán hàng phụ giúp cho một sạp hàng ở chợ trời giáp biên giới cửa khẩu Bình Hiệp (Mộc Hóa). Đến đầu tháng 8-2012, Hồng quay về Việt Nam xuống ở Tiền Giang và tiếp tục hành nghề trộm cắp thì bị bắt giữ. TƯỜNG VÂN