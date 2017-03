Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã bắt được Nguyễn Châu Tuấn và Lê Văn Tâm (đều ngụ An Ninh Đông, huyện Đức Hòa) trên đường tẩu thoát sau khi trộm tài sản.

Rạng sáng 26-12, cả hai đột nhập vào nhà anh NVK lấy trộm một nhẫn kim loại, một lắc đeo tay, một dây chuyền kim loại, 56 card điện thoại các loại và 19 triệu đồng. TƯỜNG VÂN