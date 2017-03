Vào tù vì ‘dính’ nữ thập tam - Bài 2: Bé gái chủ động ‘cho’

“Yêu” người cao to gấp đôi vẫn bị đi tù vì hiếp dâm… trẻ em Vụ việc bé 12 tuổi viết “hợp đồng hứa hôn” với bạn trai với những điều khoản “không được chia tay, không được ngoại tình, vợ (chồng) không được có mối quan hệ tình cảm với người khác… hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày kết hôn. Ai vi phạm thì phải bồi thường 1 tỉ đồng…” khiến những người biết chuyện vừa bật cười vừa cảm thấy xót xa. Sự việc được phát hiện khi dì của em A. thấy cháu có biểu hiện lạ nên tố cáo bạn trai em là Đ. (17 tuổi) đến công an về hành vi hiếp dâm trẻ em. Khi hai nhân vật chính trình diện, các điều tra viên phải ngỡ ngàng vì “nạn nhân” có vóc dáng cao to hơn hẳn bạn trai. A. mới hơn 12 tuổi nhưng cao khoảng 1, 65m, cơ thể to lớn, nở nang. Ngược lại Đ. là một chàng trai nhỏ bé, đứng chỉ tới vai bạn gái mình. Vì bạn trai ở Tây Ninh nên A. thường chủ động rủ và cho tiền bạn trai bắt xe từ quê xuống TP.HCM để hẹn hò, nhà nghỉ thường là nơi kết thúc mỗi buổi gặp gỡ. Khi điều tra viên lấy lời khai, A. nước mắt rưng rưng vì em không nghĩ chỉ vì làm chuyện “tình cảm” với nhau mà bạn trai phải đi tù, em liên tục hỏi khi nào bạn được thả về mà không hiểu mức độ nghiêm trọng mà bạn trai đang phải gánh chịu… Bây giờ nhiều vụ án hiếp dâm xuất phát từ các em nữ chủ động trước. Nhiều em trai khi bị bắt mới biết là đã vi phạm pháp luật, trước đó các em cứ nghĩ quan hệ với nhau là chuyện cá nhân của hai đứa, cùng lắm là nếu gia đình biết sẽ la mắng, cấm đoán chứ không nghĩ sẽ bị đi tù. Tôi thấy một vài trường hợp trẻ em bây giờ loạn lắm, phải nói là quan hệ trơ trẽn, thậm chí “bầy đàn” mà không ngại người thứ ba. Nói vui mà cũng nói thật là mấy đồng nghiệp trong cơ quan tôi, người nào có con trai mới lớn đều phải lo “canh” chứ thấy mấy vụ án vừa xảy ra toàn thấy con gái chủ động rủ, hậu quả thì con trai thì lãnh đủ vì bỏ bao năm tuổi xuân trong tù. Một điều tra viên Công an quận 9