Vào vai "tìm của lạ", triệt phá ổ mại dâm trá hình

Trao đổi với PV chiều ngày 27-11, thượng tá Ngô Công Đồng, Phó trưởng Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa tiến hành triệt phá một ổ mại dâm núp bóng quán cafe giải khát.

Trước đó, Công an huyện nhận được thông tin phản ánh của người dân về quán cafe giải khát "An - Tuấn - Dũng" đóng trên địa bàn thị trấn Nam Đàn hoạt động trá hình.

Ngay lập tức, Công an huyện đã thành lập ban chuyên án điều tra làm rõ, từ tháng 10-2009, ban chuyên án đã nhiều lần cử trinh sát trà trộn vào vai "khách làng chơi" để nắm tình hình. Thế nhưng, bọn chúng hoạt động rất tinh vi, rất đề phòng với "khách lạ", nên đã nhiều lần cơ quan chức năng không khai thác được thông tin gì.

Đến ngày 24-11-2009, từ nguồn thông tin của một mũi trinh sát báo về, cơ hội đã chín muồi để phá án đã đến. Đồng chí Lê Thanh Minh, đội trưởng ban chuyên án trực tiếp chỉ đạo các trinh sát bí mật theo dõi và chờ lệnh tấn công.

Đến 22 giờ 35 phút cùng ngày, lực lượng trinh sát ập vào khám xét phòng kín ở phía sau quán cafe thì bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua - bán dâm. Hai đối tượng nữ bán dâm là Hà Thị Hồng (SN 1976) trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An; và Lê Thị Tân (SN 1982) trú tại xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Hai đối tượng mua dâm là Hà Anh Tuấn (SN 1977) trú tại xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An; và Nguyễn Văn Vinh (SN 1976) trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh.

Với những bằng chứng không thể chối cãi, chủ quán cafe giải khát là Nguyễn Thị An (SN 1979) đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Nguyễn Thị An đã từng có thời gian 12 năm "bóc lịch" vì tội tổ chức hoạt động mại dâm.

Vụ việc đã được Công an huyện Nam Đàn bàn giao cho PC 14 Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Hồng Thắng (VTC)