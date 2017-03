Vây bắt vịt lạc, một người chết đuối

Trong những ngày qua do mưa lớn, nước đầu nguồn sông Vệ đổ về, nhiều con vịt đàn nuôi ở các vùng thượng nguồn bị trôi lạc xuống đoạn sông thị trấn Sông Vệ. Khoảng 14h ngày 11/10, anh Nguyễn Ngọc Vũ cùng nhiều thanh niên ở thị trấn La Hà rủ nhau đi bắt vịt lạc trên sông.

Phát hiện một số vịt bị lạc tại đoạn Đội 4, tổ dân phố Vạn Mỹ, thị trấn Sông Vệ, 5 thanh niên đã cởi áo nhảy xuống sông bao vây bắt. Ban đầu vịt luẩn quẩn gần bờ, thấy có người bơi ra, số vịt trên bơi sang bờ bên kia thuộc xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức.

Do mải mê bơi đuổi theo bắt vịt, càng lúc các thanh niên trên đuối sức. Một số thanh niên đã kịp thời bơi quay đầu lại bờ, số còn lại đuối sức kêu cứu. Nhiều người dân ở hai bên bờ đã dùng thuyền bơi ra cứu. Có một thanh niên đã kiệt sức uống nước sông sắp chết đuối, rất may ôm được khúc cây thoát chết. Riêng anh Nguyễn Ngọc Vũ đã đuối sức và chìm xuống sông.

Người dân đã tổ chức tìm vớt xác nhưng không thành. Lực lượng Công an huyện Tư Nghĩa và Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã có tập trung lực lượng tỏa trên sông tìm xác nạn nhân nhưng vẫn không có kết quả.

Sáng sớm nay 12/10, lực lượng cứu hộ tiếp tục tổ chức tìm vớt xác nạn nhân.

Trước đó, ngày 21/9, tại sông Máng, thuộc thôn Điện An, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, hai người tên Nguyễn Quang Trung (15 tuổi) ở thôn Vạn An 2, xã Nghĩa Thương và Nguyễn Văn Thương (32 tuổi) ngụ xã An Tường, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cũng bị chết đuối trong lúc chăn vịt.

Theo Thái Thụy (An ninh Thủ đô)