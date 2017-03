Vây bệnh viện đòi “xử” nghi can

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang điều tra vụ hỗn chiến khiến một người chết và nhiều người bị thương giữa hai băng nhóm vừa xảy ra tại địa bàn phường 22, quận Bình Thạnh.

Hỗn chiến từ cái nhìn đểu

Theo đó, khoảng 23 giờ đêm 22-9, Công an phường 22 nhận được tin báo qua điện thoại có vụ đâm chém nhau và có một người ngã gục bên hông nhà 602/114 Điện Biên Phủ. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Đức (53 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). Dù được vợ con đưa đến BV Gia Định cấp cứu nhưng ông Đức đã tử vong trên đường đi.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân do mâu thuẫn cá nhân giữa Nguyễn Văn Sang (con ruột ông Đức) với một nhóm thanh niên. Tối 22-9, Sang chở bạn gái đến hẻm 113 đường Võ Duy Ninh (phường 22, quận Bình Thạnh) thì gặp một thanh niên (không rõ họ tên) “nhìn đểu”. Sang dừng xe lại cãi vã dẫn đến mâu thuẫn với người này.

Sang chạy về nhà gọi bạn là Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Nhật Hào qua hẻm 113 “tính sổ”. Tuy nhiên, khi vừa đến hẻm, nhóm của Sang bị một số thanh niên phục kích rượt đuổi theo để hành hung. Do yếu thế, Sang chạy về nhà kể cho ông Đức nghe việc bị đánh hội đồng.

Lê Hoàng Anh Tuấn bị thương sau cuộc hỗn chiến và hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến. Ảnh: TK

Nghe vậy, ông Đức cầm mã tấu cùng Sang, Sơn và Hào chạy ra thì gặp nhóm đang truy đuổi Sang vừa trờ tới, trong đó có Lê Hoàng Anh Tuấn (tự Hai “đẹt”).

Khi hai bên chạm mặt nhau, cuộc hỗn chiến bằng mã tấu, roi điện và dao lập tức xảy ra. Hậu quả, ông Đức bị đâm nhiều nhát gục tại chỗ. Sang bị thương ở cổ, tay, còn Sơn và Hào thì chạy thoát. Phía đối thủ, Tuấn cũng bị thương ở đầu, vai và chân.

Đại náo BV

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, BS Tô Vĩnh Ninh - BV Gia Định cho biết khoảng 23 giờ đêm 22-9, khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân Lê Hoàng Anh Tuấn trong tình trạng bị nhiều vết chém ở phần mềm. Khi các bác sĩ đang chăm sóc Tuấn thì 5 phút sau, bệnh nhân Nguyễn Văn Đức trong tình trạng đã tử vong với các vết thương ở mặt, cổ và vết thương thấu ngực trái được đưa đến.

Lúc này người nhà ông Đức (đa số là phụ nữ) nhìn thấy Tuấn đã nhảy vào đánh Tuấn. Một số nhân viên y tế can ngăn, đẩy Tuấn vào phòng rửa dạ dày kế bên để cách ly. Tiếp đó, phía ông Đức kéo vào rất đông, trên 30 người, tay lăm lăm dao, mã tấu… nhằm kiếm Tuấn để “xử” vì cho rằng Tuấn đã đâm chết ông Đức.

Khi không thấy Tuấn, những người này lu loa nhân viên của BV ăn tiền che giấu cho Tuấn, đồng thời đe dọa sẽ bắn, chém tất cả ai mặc áo blouse trắng rồi dồn tất cả nhân viên y tế vào một góc. Các bệnh nhân phải nhờ người nhà đưa ra khỏi phòng Cấp cứu. Còn các nhân viên y tế phải bỏ chạy vào các phòng đóng chặt cửa, dùng giường sắt chặn cửa trước sự hung hăng của nhóm người bên ngoài. Bên ngoài, hàng chục người cầm dao, mã tấu đi từng phòng nhân viên khoa Cấp cứu gõ cửa, thậm chí họ tự xưng là công an và nói: “Chuyện đã ổn rồi, mọi người mở cửa ra đi” nhằm kiếm bằng được Tuấn.

Đội bảo vệ cùng lãnh đạo BV trình báo công an. Sau đó một số cán bộ công an phường và cảnh sát 113 đến nơi nhưng cũng không vãn hồi được đám đông quá khích. Cho đến khi Công an quận Bình Thạnh huy động lực lượng công an tăng cường mới vãn hồi được an ninh trật tự.

Đến rạng sáng 23-9, tình hình mới tạm lắng dịu, ông Đức được đưa xuống nhà xác, còn Tuấn được đưa vào phòng mổ. Tuy nhiên, nhóm người bên phía ông Đức vẫn lảng vảng khắp các hành lang BV để tìm Tuấn và tuyên bố sẽ “xử” bác sĩ nào dám mổ cho Tuấn.

Được biết Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục điều tra truy bắt các đối tượng tham gia hỗn chiến, đồng thời làm rõ nhóm người cầm hung khí vào BV Gia Định gây rối.

“Thông thường khi trực cấp cứu chúng tôi có nhóm vệ sĩ (hai người), nếu họ giải quyết không được thì tăng cường thêm bảo vệ. Nếu không xử lý được nữa thì nhờ công an phường hỗ trợ” - BS Tô Vĩnh Ninh cho biết. Đến chiều 23-9, bệnh nhân Tuấn vẫn còn nằm hồi sức. Bên ngoài một số đối tượng lạ mặt xuất hiện quanh khu vực. Ban giám đốc BV Nhân dân Gia Định đã làm việc với Công an quận Bình Thạnh đề nghị hỗ trợ bảo vệ bệnh nhân Tuấn và nhân viên BV.

TUYẾT KHUÊ - DUY TÍNH