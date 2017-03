Vay hàng trăm triệu đồng bằng thẻ ngành cảnh sát

Theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Ngọc Nga (ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM) Thiếu úy Doãn Đức Thọ, Công an phường Minh An, TP Hội An, Quảng Nam đã vay bà 40 triệu đồng rồi... biến mất.

“Cắm” thẻ ngành để vay tiền

Tại thời điểm vay tiền bà Nga, Thọ đang được cơ quan cử đi học lớp chuyên tu 13 (niên khóa 2007-2010) tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (TP.HCM).

Để vay tiền, Thọ đã viết giấy cam kết, tự nguyện thế chấp một số giấy tờ quan trọng và hẹn một tháng sau sẽ hoàn trả. Tuy nhiên đến hẹn, bà Nga liên lạc thì Thọ cứ lần lữa rồi né tránh. Khi bà Nga làm đơn phản ánh đến trường thì mới biết Thọ đã bỏ học nửa chừng, trở về địa phương.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thanh Hà (ngụ khu phố 1, phường Linh Tây, quận Thủ Đức) cũng gửi đơn đến Công an quận Thủ Đức và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam tố cáo Thiếu úy Thọ vay 650 triệu đồng rồi “xù” nợ. Vào tháng 5-2009, Thọ đã mượn 500 triệu đồng, viết giấy hẹn ba tháng sau sẽ trả. Gần đến ngày “đáo hạn”, Thọ lại vay thêm 150 triệu đồng. Được biết trong những lần vay mượn tiền, Thọ đã thế chấp thẻ ngành và thẻ sinh viên ĐH CSND để làm tin.

Thẻ sinh viên của Doãn Đức Thọ dùng thế chấp để vay tiền.

Ngoài ra còn một số nạn nhân khác cho biết trong thời gian theo học chuyên tu, Thọ chủ động làm quen với những người dân xung quanh trường. Khi đã được coi như “người trong nhà”, Thọ bắt đầu than vãn cảnh gia đình khó khăn, người thân gặp nạn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo rồi mượn tiền.

Không biết “con nợ” đi đâu !

Sau khi biết tin Thiếu úy Doãn Đức Thọ tự ý bỏ học và rời khỏi trường, các chủ nợ chỉ còn cách gửi đơn đến địa chỉ Thọ đang công tác và thường trú.

Tháng 9-2009, Công an huyện Quế Sơn, Quảng Nam (nơi Thọ đăng ký thường trú) đã phúc đáp bằng cách hướng dẫn các nạn nhân gửi đơn đến Công an quận Thủ Đức, TP.HCM để được giải quyết. Tuy nhiên, Công an quận Thủ Đức ra thông báo “đây là quan hệ dân sự nên không khởi tố vụ án hình sự” và hướng dẫn nạn nhân khởi kiện Thọ ra tòa.

Vào thời điểm tháng 9-2009, ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam có công văn gửi Trường Đại học CSND (TP.HCM) đề nghị trường xem xét giải quyết vì “Thọ là học viên, thuộc biên chế của trường quản lý”. Đồng thời, trong công văn nói rõ: “Ngày 21-8-2009, công an tỉnh đã làm việc với đồng chí Doãn Đức Thọ. Thọ thừa nhận có vay mượn của chị Hà số tiền 210 triệu đồng. Từ đó đến nay đồng chí Thọ ở đâu, làm gì, công an tỉnh không rõ”. Tuy nhiên trước đó, ban giám hiệu Trường ĐH CSND đã gửi thông báo đến Công an tỉnh Quảng Nam về việc Thọ bỏ học từ ngày 8-8-2009, chưa rõ lý do, hiện không có mặt tại trường.

Vụ việc xảy ra đã hơn một năm nhưng hiện tại vẫn còn nhiều người điêu đứng bởi cả tin vào “gia cảnh khó khăn” của Thọ nên vay tiền nơi khác cho Thọ vay lại. Điều đáng nói là khi các nạn nhân tố cáo thì cơ quan công an địa phương không biết Thiếu úy Thọ đang ở nơi đâu.

HOÀNG TUYẾT