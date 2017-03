Về “Những cây xăng quyền lực trên Quốc lộ 20”: Chuyển hồ sơ cho CQĐT

Theo đó, đã có 4/5 cây xăng bị phản ánh đã thừa nhận việc nhận tiền hằng tháng của lái xe. Tuy nhiên, chủ những cây xăng này cho rằng việc làm trên là do các nhân viên tự ý thực hiện, còn nhân viên thì cho rằng họ nhận tiền nhưng không chung chi cho CSGT.

Trong loạt bài của mình, Pháp Luật TP.HCM không chỉ đề cập việc nhân viên cây xăng nhận tiền, mà còn có chứng cứ về những lời hứa hẹn của các chủ cây xăng.

Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai nhận định đây là sự việc phức tạp cần tiếp tục làm rõ. Cuối tuần qua cơ quan này đã kiến nghị ban giám đốc công an tỉnh chỉ đạo chuyển vụ việc qua cơ quan cảnh sát điều tra.

Những “cây xăng quyền lực” trải dài theo quốc lộ 20. Đồ họa: SONG PHƯƠNG

Trong một diễn biến khác trước đó, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ các dấu hiệu trung gian nhận mãi lộ của các cây xăng trên quốc lộ 20 thuộc địa bàn tỉnh này mà báo đã đề cập. Đồng thời, đã điều chuyển 26 cán bộ chiến sĩ CSGT khỏi lực lượng, đưa về công an các huyện và không tiếp tục bố trí làm CSGT. Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã thay thế toàn bộ ban chỉ huy trạm CSGT Phú Túc và giao Thượng tá Huỳnh Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng CSGT trực tiếp chỉ đạo hoạt động kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ này.

Liên quan đến việc một cây xăng nhận tiền để bảo kê xe vi phạm vượt trạm cân Dầu Giây mà loạt bài đề cập, Khu quản lý đường bộ 7 cho biết đã cử một phó trưởng phòng tổ chức cán bộ xuống trực tiếp chỉ đạo điều hành trạm cân để ngăn ngừa mãi lộ. Lãnh đạo Khu quản lý đường bộ 7 cho biết nếu xảy ra tiêu cực, vượt trạm chắc chắn phải có vai trò của Tổ CSGT Đồng Nai làm việc ở khu vực trạm cân. Theo vị này, nhân viên trạm cân không có thẩm quyền chặn dừng hay cho xe vi phạm đi qua, trạm chỉ quản lý kỹ thuật, cân xe, phát hiện vi phạm qua cân và chuyển kết quả cho CSGT và thanh tra giao thông.

Đến nay, sau loạt bài điều tra, nhiều cơ quan đã đồng loạt vào cuộc. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Bộ trưởng GTVT, Bộ Công an và Bộ Công Thương, Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, UBND và Giám đốc công an hai tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai đã chỉ đạo làm rõ. Báo cũng đã cung cấp cho cơ quan công an các tài liệu liên quan đến loạt bài.

NHÓM PHÓNG VIÊN