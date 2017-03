Vé số rách rời 8 mảnh, Công ty XSKT Đà Nẵng vẫn trả thưởng

Thừa Thiên - Huế:



Đã trả thưởng cho nhiều vé số trúng thưởng bị rách



Ông Trương Tất Dũng, phó giám đốc Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết cách đây gần bốn tháng, ngày 10-12-2012 công ty nhận được thông tin một khách hàng ở Đà Nẵng có một vé trúng giải nhất nhưng đã bị rách một góc vé. Theo quy định, khi nhận được yêu cầu trả thưởng của khách hàng, công ty đã thành lập hội đồng để xem xét. Hội đồng XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế căn cứ vào tính xác thực của tờ vé số trúng thưởng bị rách, kiểm tra cuống vé, mã vạch cho thấy vé số này đúng là của công ty phát hành. Tiếp đó, công ty xác minh tờ vé số trúng thưởng không bị tranh chấp, không gian lận nên quyết định trả thưởng cho khách hàng trúng giải.



Tương tự, nhiều trường hợp vé số trúng thưởng bị rách do yếu tố khách quan, khi xác minh đó là vé trúng thưởng thật, công ty đều trả thưởng đầy đủ. Riêng những trường hợp tờ vé số trúng thưởng đã biến dạng do bị đốt cháy hay giặt giũ, công ty từ chối trả thưởng bởi không còn xác định được hình dạng ban đầu tờ vé số đó.



Ông Tạ Văn Sơn, phó giám đốc Công ty XSKT Đà Nẵng, kể tháng 4-2010 công ty ông gặp phải một trường hợp hi hữu: tờ vé số (loại vé 5.000 đồng) trúng giải đặc biệt trị giá 125 triệu đồng bị rách rời tám mảnh. Người sở hữu tờ vé số này là ông H.T.V.. Do mắt kém nên khi dò vé số, ông V. dò nhầm đài và tưởng vé không trúng nên đã xé tờ vé số thành tám mảnh... Dẫu rách nát như vậy nhưng rất may toàn bộ dãy số trúng (29101) vẫn còn nguyên vẹn nên ông V. làm đơn xin công ty cứu xét trả thưởng cho ông.Ngay sau khi nhận được đơn của ông V., Công ty XSKT Đà Nẵng đã họp và có văn bản gửi phòng kỹ thuật hình sự (PC21) Công an TP Đà Nẵng nhờ giám định. Kết quả giám định xác nhận tám mảnh rách là của một tờ vé số do Công ty XSKT Đà Nẵng phát hành. “Chúng tôi đã mời ông V. đến và trả thưởng đúng như những gì mà thông tư 65 Bộ Tài chính quy định” - ông Sơn cho biết.Ngoài trường hợp trên, Công ty XSKT Đà Nẵng còn trả thưởng cho ông L.T.R. (ngụ Q.Thanh Khê) - người có tờ vé số bị rách một góc bên trái và rách rời 1/3 nhưng dãy số và ngày tháng vẫn còn rõ ràng. Cụ thể, ngày 28-11-2012, ông L.T.R. mua tờ vé số 10593, loại vé 10.000 đồng. Đến tối cùng ngày, ông L.T.R. nhận được tin mình trúng giải đặc biệt trị giá 250 triệu đồng, nhưng do sơ suất trong quá trình cất giữ, tờ vé số trúng thưởng bị rách như nói trên.Ngay sau đó ông L.T.R. làm đơn trình bày xin được xem xét, giải quyết trả thưởng gửi đến Công ty XSKT Đà Nẵng. Lần này, Công ty XSKT Đà Nẵng cũng đề nghị PC21 Công an TP Đà Nẵng TP giám định các nội dung: xác định tờ vé số trúng thưởng và cùi vé có xuất phát từ một loại giấy in; các chi tiết về chữ, số của mặt trước và mặt sau tờ vé số trúng giải có bị tẩy xóa hoặc làm giả; ý kiến của cơ quan công an về tình trạng thật, giả trên toàn bộ tờ vé nói trên.Sau 10 ngày công ty đề nghị giám định, PC21 Công an TP Đà Nẵng có văn bản trả lời: hai mảnh rách rời của tờ vé số trúng thưởng mang số 10593 có chữ ký của người nhận chủ sở hữu và cùi vé dự thưởng là của một tờ vé do Công ty XSKT Đà Nẵng phát hành. Mặt trước và mặt sau của tờ vé số không bị tẩy xóa, sửa chữa... “Với kết quả giám định nói trên và căn cứ theo thông tư 65 của Bộ Tài chính, công ty đã trả thưởng 250 triệu đồng cho ông L.T.R., người trúng giải” - ông Sơn cho biết.