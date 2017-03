Về thông tin bắt giam chủ xưởng gỗ ngược đãi lao động

Như đã thông tin, ngày 4-7-2013, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dầu Tiếng, Bình Dương đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Trần Tấn Phong, chủ cơ sở gỗ ở ấp Thanh Tân, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, về tội giữ người trái pháp luật.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM cũng đã có bài báo xung quanh vụ việc này. Trong quá trình tìm hiểu, PV cũng đã nắm được một số sai sót của ông Trần Tấn Phong như giữ công nhân, hạn chế điều kiện sinh hoạt và tiếp xúc của họ... Tuy nhiên, do có một số thông tin “nói quá” về những sai phạm của ông Trần Tấn Phong, PV muốn làm rõ những chi tiết quá sự thật này. Trong quá trình tác nghiệp, xử lý bài báo trên, PV và tòa soạn Pháp Luật TP.HCM đã có những thiếu sót nghiệp vụ, thông tin không đầy đủ khiến bạn đọc có thể hiểu lầm rằng báo phủ nhận những dấu hiệu sai phạm của ông Trần Tấn Phong. Tuy nhiên, động cơ viết bài của các PV và tòa soạn hoàn toàn trong sáng, không vụ lợi và cũng không có quan hệ cá nhân nào với ông Trần Tấn Phong và các bên liên quan. Pháp Luật TP.HCM rất tiếc về những thiếu sót nghiệp vụ trong thu thập, thẩm định và xử lý thông tin của PV và tòa soạn. Báo sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc về điều đó. PHÁP LUẬT TP.HCM