Về vụ thiếu nữ bị bắt cóc và hành hạ suốt 2 năm trời: Ai bắt cóc em Phương?

Pháp luật TP.HCM ngày 22-5 đã có bài viết “Một thiếu nữ bị bắt cóc và hành hạ đến câm điếc" . Cùng thời điểm, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã báo cáo vụ việc cho Công an tỉnh Bình Thuận. Chiều qua (22-5), Đại tá Trần Sỹ Tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết Phòng PC14 đã tung trinh sát vào cuộc. Công an tỉnh Bình Thuận sẽ phối hợp với Công an TP.HCM điều tra vụ này.

Mỗi lần giao tiếp đều bị bịt mắt (!)

Bạn đọc có bất kỳ thông tin nào về vợ chồng Tuấn, Hà (còn gọi là Tú) hoặc Sư Phú và nơi ở của họ, vui lòng cung cấp cho báo Pháp Luật TP.HCM qua số điện thoại của PV: 0942.090.293 - 0908.568.848

Tiếp xúc với Phương, chúng tôi đã hết sức cố gắng trao đổi bằng bút đàm với em, tuy nhiên có cảm giác Phương vẫn còn chưa chịu kể ra những uẩn khúc, những trận đòn dã man mà em phải hứng chịu. Khi cậu ruột viết ra giấy hỏi, Phương cho biết chỉ nghe “ba mẹ nuôi” tên Hà (còn gọi là Tú) và Tuấn và biết họ buôn bán chất bột trắng chứ không biết gì thêm, không nhớ nơi ở có địa danh gì.

Một chi tiết khá quan trọng mà Phương vừa khai là năm 2009, em đã từng thoát ra khỏi căn nhà kinh hoàng của Tuấn, Hà, lang thang xin ăn vì đói và được một phụ nữ gần 60 tuổi thường gọi là Sư Phú đưa về nhà nuôi. Suốt thời gian ngắn ngủi ở đây, Phương được Sư Phú dạy cho niệm thầm các bài kinh Phật và dặn dò cứ chú tâm tụng niệm sẽ được về nhà. Tuy nhiên, không hiểu bằng cách nào mà vợ chồng Tuấn, Hà lại tìm được và bắt em về lại nhà họ.

Em Phương đang viết ra giấy trao đổi với mẹ ruột. (Ảnh được sự đồng ý của gia đình) Ảnh: PN

Kể từ lúc này, mỗi ngày sau khi phân thuốc (dạng bột và dạng viên) xong, Phương luôn bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp, mỗi bữa chỉ được ăn một chén cơm với nước tương và cả tuần mới được cho tắm rửa. Hiện nay Phương vẫn còn hoảng loạn nên các lời khai rất rời rạc và luôn bất hợp tác. Trong một đoạn trao đổi với cậu ruột, Phương cho rằng không hề biết mặt Tuấn, Hà vì mỗi lần họ muốn dặn dò hay nói chuyện, Phương đều bị bịt mặt nên không thể thấy được gì (!?).

Bệnh tật đầy mình

Sáng 22-5, Phương được gia đình tiếp tục đưa đến BV Đa khoa An Phước (Phan Thiết) để khám tai, mũi, họng và sản khoa.

Bác sĩ Phan Ngọc Hùng, Giám đốc bệnh viện, cho biết sau khi đọc được hoàn cảnh thương tâm của em Phương trên báo Pháp Luật TP.HCM, bệnh viện quyết định khám và điều trị miễn phí cho em. Khi các bác sĩ vừa đưa thiết bị nội soi vào tai và họng, em đã giật bắn người và vùng dậy la lớn, không chịu ngồi khám. Sau nhiều lần thuyết phục, các bác sĩ chỉ nội soi được phần tai phải. Bác sĩ Nguyễn Quốc Đạt - người trực tiếp thăm khám cho biết chưa thấy tổn thương ở phần tai ngoài, tai giữa. Tuy nhiên, bệnh nhân lại không đáp ứng được với âm thanh, test âm thanh đột ngột bệnh nhân cũng hoàn toàn không có phản xạ. Theo bác sĩ Đạt, em Phương cần phải được đo thính lực mới có thể xác định và thiết bị này chỉ có ở một số bệnh viện như BV Tai Mũi Họng TP.HCM, Đại học Y Dược. Riêng phần nội soi thanh quản, bệnh nhân đã không hợp tác nên không thể xác định được.

Các bác sĩ thăm khám cho em Phương. Ảnh: PN

Cậu ruột em Phương cho biết em cần được an dưỡng vài ngày để ổn định sức khỏe, tâm lý và để gia đình có thời gian an ủi, động viên em hợp tác với cơ quan điều tra.

Chiều cùng ngày, gia đình đã phải đưa em Phương tạm lánh ở nhà một người bà con do có quá nhiều người hiếu kỳ đến xem. đại diện báo Pháp Luật TP.HCM đã trao 2 triệu đồng hỗ trợ bước đầu cho gia đình em Phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Hồ Dũng Nhật cho biết tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ vụ việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này vào các số báo tới.

Như đã thông tin trên số báo hôm qua, em Huỳnh Thị Ngọc Phương, 17 tuổi, con gái của ông Huỳnh Văn Bảy ở thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã trở về sau hai năm mất tích từ tháng 10-2008. Phương cho biết em bị một người phụ nữ lạ mặt đánh thuốc mê. Khi tỉnh dậy, em thấy mình ở trong một căn nhà lạ tại TP.HCM. Em bị “cha mẹ nuôi” tên là Tuấn và Hà giam cầm, đánh đập đến mức câm điếc và phục vụ họ như nô lệ, làm mọi việc trong nhà, không cho tiếp xúc với bên ngoài. Ngày 16-5, lợi dụng lúc vợ chồng Tuấn và Hà đi vắng quên khóa cửa lầu, em đã cột dây đu ra ngoài và trốn chạy. Theo Phương, khi chạy thoát, em chỉ biết chạy hết đường này đến ngả khác và thấy tấm bảng ghi Bến xe Miền Đông nên chạy vào định tìm cách xin quá giang xe về nhà. Một phụ nữ bán vé số đã cho em ăn rồi đưa về khu nhà trọ của chị. Tại đây, anh Nguyễn Thu An - chủ nhà trọ đã thuê ôtô đưa em về quê nhà.

PHƯƠNG NAM