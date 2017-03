Vedan lại cù nhầy

“Xin hỏi lại Vedan có nhầm lẫn hay không khi đưa ra con số hơn 2,1 tỉ đồng tiền bồi thường cho các hộ nuôi trồng và 289 triệu đồng hỗ trợ người dân đánh bắt?”. Đó là ý kiến thắc mắc của ông Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ủy quyền, cùng đại diện các sở, ngành và Tổng cục Môi trường làm việc với Công ty Vedan tại UBND huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) ngày 18-5.

Lại vòng vo chứng cứ

Ông Cường khẳng định: “Con số thiệt hại do Vedan gây ra cho 1.255 hộ dân tại huyện Tân Thành (các xã Mỹ Xuân, Phước Hòa, Tân Phước và thị trấn Phú Mỹ) là 216 tỉ đồng, tuy nhiên qua sàng lọc kỹ càng nên UBND tỉnh đã ra văn bản chính thức yêu cầu Vedan bồi thường trên 53 tỉ đồng là hoàn toàn có cơ sở”. Với 53 tỉ đồng này, nếu chia cho 1.255 hộ bị thiệt hại (trong vòng 15 năm từ 1993 đến 2008) thì bình quân mỗi hộ chỉ nhận được 44 triệu đồng/ha, nếu chia bình quân mỗi tháng thì mỗi hộ chỉ nhận được 250.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, trong khi mức yêu cầu bồi thường là trên 53 tỉ đồng thì Vedan chỉ lên tiếng sẽ hỗ trợ 2,4 tỉ đồng. Con số này cũng được ông Yang Kun Hsiang, Tổng Giám đốc Công ty Vedan, thể hiện trong văn bản ký gửi Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến ngày 17-5.

Các hộ dân bị thiệt hại từ nguồn ô nhiễm do Vedan gây ra. (Nguồn: Viện Môi trường và Tài nguyên)

Giải thích lý do không chấp nhận con số 53 tỉ đồng của đại diện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Yang Kun Hsiang nại lý do con số thiệt hại do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đưa ra có sự chênh lệch khá lớn so với kết quả đánh giá của Viện Môi trường và Tài nguyên nên không có căn cứ để bàn bạc và cần phải đối chiếu lại toàn bộ tài liệu để làm rõ phạm vi và mức độ ảnh hưởng.

Và cũng như những lần làm việc với các cơ quan chức năng trước đó, ông Yang Kun Hsiang thừa nhận có gây thiệt hại thì phải có trách nhiệm khắc phục nhưng lại phân bua: “Chúng tôi chưa nhận văn bản yêu cầu bồi thường trên 53 tỉ đồng từ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thì không thể có cơ sở để làm việc”. Thậm chí ông Yang Kun Hsiang thừa nhận con số 2,4 tỉ đồng do Vedan đưa ra cũng chưa rõ ràng.

Tuy nhiên, ông Lương Duy Hanh, Phó Chánh thanh tra Tổng cục Môi trường, đã chỉ rõ: Không có việc Vedan bị động về con số thiệt hại do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu bồi thường bởi trong quá trình làm việc với Viện Môi trường và Tài nguyên, thông tin này đã được trao đổi với Vedan.

30-5 phải trả lời chính thức

Điều đáng phẫn nộ là trong suốt quá trình làm việc, đại diện Vedan luôn lặp lại câu “Ở Đài Loan cho phép xả chất thải ra biển” như để biện hộ cho hành vi xả thải trộm ra sông Thị Vải của mình. Trước các ý kiến quanh co của Vedan, ông Lương Duy Hanh đột thẳng: “Nếu các ông cứ khăng khăng nói rằng ở Đài Loan cho phép xả chất thải ra biển thì các ông nên mang Vedan về Đài Loan mà làm. Còn ở Việt Nam thì hoàn toàn không cho phép làm điều đó. Trên dòng sông Thị Vải có nhiều công ty xả thải nhưng không có công ty nào xả thải trộm như Vedan và chúng tôi đã chứng minh Vedan gây ô nhiễm 89%”.

Chúng tôi đòi bồi thường 53 tỉ đồng là hoàn toàn có cơ sở!

Ông TRẦN VĂN CƯỜNG, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Con số tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đưa ra quá lớn, Vedan chỉ hỗ trợ 2,4 tỉ đồng.

Ông YANG KUN HSIANG, Tổng Giám đốc Công ty Vedan

Theo ông Hanh, việc các nhà khoa học các bên đưa ra các con số chỉ mang tính tham khảo, còn thiệt hại cụ thể phải dựa trên thiệt hại thực tế của người dân và thông qua tính toán, điều tra cụ thể.

Cuối giờ chiều cùng ngày, ông Cường chốt lại: “Con số trên 53 tỉ đồng UBND tỉnh đã phát văn bản yêu cầu Vedan bồi thường. Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan nếu Vedan yêu cầu. Những vấn đề còn lấn cấn về chuyên môn thì Vedan nên làm việc trực tiếp với Viện Môi trường và Tài nguyên từ ngày 20 đến ngày 27-5. Đến ngày 30-5, Vedan phải có văn bản trả lời chính thức với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để thông tin rộng rãi cho truyền thông và người dân biết”.

Buổi làm việc kết thúc mà không đi đến một thỏa thuận nào do sự đôi co của Vedan.

PHONG ĐIỀN