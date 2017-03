Vi phạm giao thông còn đánh chết người

Ngày 8-1, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Đức Hùng (tự Hùng “sồi”) và Bùi Sinh Khoản (cháu ruột của Hùng) cùng ngụ xã Hồng Thái (An Dương) về tội giết người. Hai nghi can này đã ra tay đánh chết anh Phạm Văn Nam (ngụ thôn Tiên Sa, xã Hồng Thái).

Bị đánh vì một câu nói

Theo chị Phạm Thị Ngừng (chị của nạn nhân) cho biết chiều 5-1, Nam đi bộ đến nhà em gái tên Tuyết ở đường 351 (khu Quán Hầu, thôn Kiều Đông). Khi gần đến nhà em gái, Nam tình cờ nhìn thấy Hùng “sồi” và Khoản đi cùng một xe máy không đội mũ bảo hiểm nên bị tổ cảnh sát cơ động (CSCĐ) chặn xe kiểm tra. Lúc này có một số người đứng xem Hùng “sồi” to tiếng cự cãi với các CSCĐ. Anh Nam xen vào nói “đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không mang theo giấy tờ công an phạt là đúng rồi”. Nghe vậy, Hùng “sồi” liền quay qua chửi anh Nam và dọa “Tao sẽ xử mày”.

Hùng “sồi” không dọa suông, sau khi tổ CSCĐ rời khỏi khu vực, Hùng và Khoản liền túm cổ áo lôi anh Nam vào rìa đường thi nhau đấm đá. Anh Nam bỏ chạy sang nhà em gái định trốn nhưng nhà đã khóa cửa. Hùng “sồi” và Khoản chạy theo lôi anh ra con đường tiếp tục đánh. Anh Nam quỳ lạy van xin Hùng “sồi” tha mạng, Hùng “sồi” lạnh lùng đáp “Quen biết nên càng phải đánh”. Chưa dừng lại đó, Hùng còn cầm cục sứ đập vào miệng khiến anh Nam gãy xương hàm và ba chiếc răng.

Hùng “sồi” và Khoản ra đầu thú tại công an sau khi gây án. Ảnh: K.LINH

Cái ác lộng hành

Một số người dân địa phương can ngăn, hai kẻ côn đồ mới tạm dừng đánh người để đi dự một đám cưới gần đó. Tuy nhiên, sau khi có men rượu trong người, Hùng và Khoản bàn nhau tìm anh Nam để đánh tiếp. Khi quay lại đường 351, gặp anh Nam đang lê lết bên lề, cả hai lôi nạn nhân vào một nhà dân ven đường rồi thi nhau đấm đá. Chủ nhà nghe tiếng đấm đá thùm thụp lẫn tiếng nạn nhân kêu cứu liền mở cửa ra can ngăn. Hùng “sồi” quát “Các ông bà không liên quan đừng có xía vào” rồi tiếp tục đánh cho đến khi anh Nam gục xuống mới chịu bỏ đi.

Được hàng xóm gọi điện thông báo, người thân của anh Nam đến nơi thì anh đã bất tỉnh. Mọi người đưa anh Nam tới bệnh viện cấp cứu nhưng sau khi chụp chiếu, tiêm thuốc trợ sức, các bác sĩ cho biết không thể cứu sống nạn nhân vì sọ não đã bị bầm dập, vỡ nát. Do thương tích quá nặng, rạng sáng 6-1 anh Nam đã tử vong.

Trước sự truy lùng gắt gao của lực lượng công an, chiều 6-1, Hùng “sồi” đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đến sáng 7-1, Khoản cũng đến cơ quan công an huyện đầu thú.

Được biết Hùng “sồi” vốn đam mê cờ bạc, bản tính côn đồ hung hãn. Cách đây hơn một năm, Hùng “sồi” từng gây ra một vụ đánh người gây thương tích. Người dân ở thôn Xích Thổ không ai dám dây dưa với Hùng “sồi” vì gã sẵn sàng gây hấn, đâm chém. Tin anh Nam bị đánh chết làm mọi người trong thôn bàng hoàng bởi anh vốn hiền lành, ít khi gây hấn với ai. Vụ giết người vô cớ giữa đường phố này là tiếng chuông báo động về cái ác đang lộng hành.

K.LINH