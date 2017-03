Vi phạm giao thông, đánh luôn công an

Đêm 1-2, Công an phường Cam Thuận phát hiện Thái chở Yến bằng xe máy nhưng cả hai không đội mũ bảo hiểm. Khi bị dừng phương tiện, Thái và Yến không chấp hành và liên tục chửi bới, xúc phạm lực lượng chức năng. Thái còn đấm liên tiếp vào mặt một chiến sĩ công an. Tại trụ sở Công an phường Cam Thuận, Yến đã đập vỡ kính cửa ra vào.

L.XUÂN