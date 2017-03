Vi phạm giao thông, đòi chém cảnh sát và phóng viên

Trước đó, vào chiều cùng ngày, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện đang làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn giao thông trong dịp tết Trung thu tại xã Hành Thuận. Phóng viên Thành Sự (Truyền hình an ninh Công an tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp tác nghiệp trong chuyến công tác này.

Phát hiện Hải đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đội tuần tra ra hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng Hải không chấp hành. Lực lượng CSGT đuổi theo chừng 1 km thì chặn được và đề nghị xuất trình giấy tờ. Khi phóng viên Thành Sự đưa máy quay lên thì bị Hải dọa giết. Sau đó, Hải còn chạy vào nhà dân lấy hai con dao ra hòng chém CSGT. Tuy nhiên, cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Hành đã có mặt kịp thời khống chế, bắt giữ Hải.

VÕ QUÝ CẦU