Vi phạm giao thông, lái xe tông vào CSGT

Trước đó, tối 16-8, tổ tuần tra CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang làm nhiệm vụ tại quốc lộ 1A (đường tránh TP Huế) thì nhận được tin báo xe ô tô biển số 52Z-7163 do Lê Trung Kiên (trú phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) điều khiển chạy hướng Đà Nẵng - Huế có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Lập tức lực lượng CSGT liền chốt chặn đoạn qua dốc Miếu (thị xã Hương Trà) tại quốc lộ 1A. Khi CSGT ra hiệu yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra thì Kiên rồ ga tông vào hai chiến sĩ CSGT, rất may cả hai kịp thời lao vào lề đường. Tiếp đó, Kiên điều khiển xe tông vào ô tô của tổ CSGT đang dừng bên đường gây hư hại phần đầu. Sau đó, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ Kiên khi đang lưu thông qua địa phận huyện Hải Lăng (Quảng Trị).

Khám xét chiếc ô tô gây tai nạn, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ hai cây gậy bằng gỗ, một cây dao và một còng số 8. Tài xế Kiên khai nhận vì sợ CSGT phạt lỗi chạy quá tốc độ nên cố tình tông vào lực lượng thi hành công vụ. Về chiếc còng số 8 trên xe, Kiên khai mình nhặt được giữa đường.

