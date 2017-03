Vi phạm giao thông sẽ bị thông báo về nơi công tác

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 38/2010/TT-BCA quy định việc thông báo thông tin về người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Theo đó, người có hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông sẽ bị thông báo bằng văn bản đến công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú, công tác, học tập để theo dõi, kiểm điểm, giáo dục hoặc được gửi đến các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, giáo dục chung.

Nơi nhận thông báo có trách nhiệm báo lại cho cơ quan đã ra thông báo vi phạm theo phiếu báo.

Các trường hợp phải thông báo vi phạm gồm: người vi phạm pháp luật trật tự ATGT, ngoài hình thức phạt tiền còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung; người vi phạm không có giấy phép điều khiển phương tiện hợp lệ; trốn tránh nghĩa vụ cứu nạn khi có điều kiện; không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ tài liệu, vật chứng về vụ tai nạn giao thông (TNGT); lợi dụng TNGT để xâm phạm sức khoẻ, tài sản người bị nạn; cản trở việc điều tra, kiểm soát của người thi hành công vụ…

Công an xã, phường, thị trấn khi nhận được thông báo này phải vào sổ theo dõi, chuyển thông báo đến tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn nơi cư trú của người vi phạm, đến cơ quan, trường học nếu người vi phạm là cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 29/11/2010.

Theo Tiến Nguyên ( Dân trí)