Vi phạm giao thông, tụt quần giữa phố

Vụ việc trên xảy ra khoảng 22 giờ ngày 8-12, tại ngã tư Lê Duẩn, Khâm Thiên (phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội). Phát hiện một thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, tổ công tác đặc biệt 141 đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Nam thanh niên để xe giữa đường, văng lời tục tĩu trước mặt tổ công tác, hơi rượu nồng nặc. Qua kiểm tra, thanh niên này không xuất trình được đăng ký xe, bằng lái xe. Khi được yêu cầu bỏ những đồ trong túi ra để kiểm tra, thanh niên này bất ngờ nói “Các anh có cần em tụt quần cho xem luôn không?”, rồi tụt luôn quần xuống dưới đầu gối, sau đó kéo lên.

Tổ công tác lập biên bản tạm giữ xe, Sáng tiếp tục văng tục rồi gọi điện thoại cho đồng bọn đến. Khoảng 15 phút sau, có ba thanh niên xuất hiện. Tổ công tác tóm gọn cả ba thanh niên cùng với một con dao. Hiện tổ 141 đã đưa tất cả về trụ sở Công an phường Khâm Thiên để tiếp tục xử lý.

Chiều 9-12, cơ quan Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã bắt Nguyễn Huy Hưng và Nguyễn Thị Vân (chị Hưng, cùng trú phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Sáng 21-11, tại thị trấn Hưng Nguyên, Hưng điều khiển xe máy chở Vân chạy với tốc độ cao, vượt đèn đỏ. Trung tá Hồ Hùng Cường, Tổ trưởng Tổ tuần tra kiểm soát giao thông - Công an huyện Hưng Nguyên, ra tín hiệu dừng xe nhưng Hưng đâm thẳng xe vào người anh Cường khiến anh bị gãy hai chân. Sau đó, Hưng chở Vân bỏ chạy rồi tháo biển số xe, đổi số điện thoại để hòng lẩn trốn. Đến tối 9-12, khi công an bắt được Hưng thì Vân đến cơ quan Công an huyện Hưng Nguyên đầu thú.

