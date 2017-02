Vì sao chính quyền bó tay trước hoạt động của Mẫu The?

Sau khi báo Pháp luật TPHCM đăng tải thông tin hàng vạn người đổ đến làng Vũ Xá, phường Ái Quốc, TP Hải Dương để tranh cướp nhau bữa cơm “mẫu nghi thiên hạ” Đoàn Thị The ban phát nhằm cầu lộc cả năm, lãnh đạo UBND TP Hải Dương, và lãnh đạo tỉnh Hải Dương vẫn cho rằng họ “chưa nghe báo cáo về việc này bao giờ”.

Chánh văn phòng UBND TP Hải Dương, ông Hoàng Hữu Hưng khẳng định: “Phủ Mẫu The của bà Đoàn Thị The hoạt động mấy chục năm nay rồi nhưng không thấy ai báo cáo về việc này (?)”.



Năm nào hàng vạn người đổ về phủ Mẫu The mà chính quyền UBND TP Hải Dương nói không biết hoạt động của nơi này

Cả lãnh đạo UBND TP Hải Dương và Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hải Dương đều không trả lời được câu hỏi của báo Pháp luật TPHCM: Hơn 10 năm qua, lãnh đạo thành phố, lãnh đạo tỉnh không đọc báo bao giờ nên không biết phủ Mẫu The như thế nào?

Ngược lại với khẳng định của lãnh đạo TP Hải Dương cũng như lãnh đạo tỉnh Hải Dương, ông Đỗ Văn Vì, Chủ tịch UBND phường Ái Quốc cho biết: “Việc dẹp hoạt động của Mẫu The nằm ngoài khả năng của phường. Phường đã báo cáo cấp trên là UBND TP Hải Dương và UBND tỉnh Hải Dương hỗ trợ phối hợp để xử lý việc ở phủ Mẫu The nhưng phủ vẫn tồn tại mấy chục năm nay vì quy mô hoạt động của phủ này quá lớn. Phường cũng đã cử cán bộ xuống đó nhiều lần để kiểm tra hoạt động và quản lý nhưng không ăn thua...”.



Việc nhét tiền vào mồm người ngất xỉu rồi cho uống nước là một cách làm phản khoa học ở phủ Mẫu The

Khi được hỏi, phủ Mẫu The có mang lại lợi lộc gì cho địa phương không mà địa phương lại không xử lý triệt để vấn đề, ông Vì cười xòa: “Phủ này có mang lại lợi lộc gì cho địa phương đâu! Nó được xây dựng không có giấy phép xây dựng nhưng không xử lý được”.

Điều rất khó hiểu là lãnh đạo từ cấp phường, đến cấp thành phố, cấp tỉnh của tỉnh Hải Dương đều cười xòa lảng tránh khi nhắc tới việc xử lý phủ Mẫu The. Thậm chí, PV còn đề nghị cung cấp tư liệu chứng minh nơi đây hoạt động buôn thần bán thánh và phản khoa học nhưng lãnh đạo vẫn một mực: “Để chúng tôi kiểm tra”.

Trước đó, ngày 11-2, hàng vạn người đổ về phủ Mẫu The (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để tranh nhau ăn bữa cơm “lộc thánh” do “Mẫu nghi thiên hạ cứu độ chúng sinh" vào ngày rằm tháng Giêng. Khi PV có mặt tại phủ Mẫu The, thấy rất kinh hoàng về sự cuồng tín của những người đến đây: Họ nằm vạ vật, chen lấn, xô đẩy nhau, sinh hoạt một cách mất vệ sinh nhưng ai cũng cố tranh cướp miếng cơm của “mẫu nhi thiên hạ”.

Dư luận đặt ra câu hỏi: Bà Đoàn Thị The có quyền lực gì mà không ai “đụng” vào bà và cơ ngơi của bà vậy?