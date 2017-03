Vì sao đại gia tại Cần Thơ bị bắt?

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an phối hợp với Công an TP Cần Thơ vào ngày 31-3 đã tống đạt các quyết định khởi tố, bắt ông Phan Bá Tòng, giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã (KCN Trà Nóc, TP Cần Thơ). Công an cũng bắt bà Trần Thị Diễm, kế toán trưởng của công ty, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đêm 31-3, C46 cũng thực hiện việc khám xét nơi ở của hai bị can và trụ sở Công ty Thiên Mã, thu giữ một số tài liệu, giấy tờ có liên quan để điều tra.

Hai bị can được di lý ra Hà Nội để phục vụ điều tra.

Tại Cần Thơ, ông Tòng được biết đến là một doanh nhân thành đạt, hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng, sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu cá tra, ba sa xuất khẩu.





Một trong các nhà xưởng của Công ty Thiên Mã phải đóng cửa vì nợ nần. Ảnh: GIA TUỆ





Ông Tòng khi chưa bị bắt. (Ảnh tư liệu)

Trong quá trình hoạt động, ông Tòng lập nhiều hồ sơ để vay vốn tại các ngân hàng trên địa bàn TP Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong nhiều hồ sơ vay có nhiều bộ không minh bạch, dẫn đến việc ngân hàng không thể thu hồi được vốn và chuyển sang nợ xấu. Số tiền thuộc diện nợ xấu này được một số tài liệu xác định khoảng 700 tỉ đồng.

Từ năm 2012 đến nay, Công ty Thiên Mã lâm vào tình trạng mất cân đối tài chính, nợ nần các ngân hàng và không còn khả năng thanh toán. Nhà xưởng của Công ty Thiên Mã hiện do chủ nợ quản lý hoặc cho doanh nghiệp khác thuê lại để gia công chế biến thủy sản xuất khẩu…

Theo tìm hiểu, năm 2005 ông Tòng lập Công ty Thiên Mã, đặt nhà máy tại KCN Trà Nóc với vốn điều lệ khoảng 70 tỉ đồng. Sau đó, công ty đầu tư ba nhà máy chế biến thủy sản với trên 3.000 công nhân.

Ông Tòng đã đầu tư vùng nuôi thủy sản để tự chủ nguồn nguyên liệu với 12 trang trại có tổng diện tích 100 ha và nhiều vùng nguyên liệu vệ tinh khác. Năm 2011, Công ty Thiên Mã bắt đầu lâm vào khó khăn và đến đầu năm 2012, Thiên Mã có dấu hiệu mất cân đối về tài chính. Chỉ riêng trên địa bàn Cần Thơ, công ty đã nợ trên 240 tỉ đồng; nợ hai chi nhánh ngân hàng ở Hậu Giang gần 50 tỉ đồng. Cuối năm 2012, ông Tòng tuyên bố “bể nợ” gần 600 tỉ đồng và lần lượt đóng cửa các nhà máy. Hàng loạt ngân hàng trên địa bàn thành chủ nợ của công ty.

Ông Tòng không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực thủy sản ở Cần Thơ mà còn được nhiều người biết đến vì sở hữu những chiếc xe khủng. Trong đó có chiếc Hummer nhập từ Mỹ có giá hơn 4 tỉ đồng. Khi về Việt Nam nó được gắn biển tứ quý 95H-3333 làm nhiều người “lác mắt”. Năm 2014, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn đã kê biên, phát mại chiếc xe này để thi hành một khoản nợ ngân hàng.

Hiện công an đang điều tra nên chưa thông tin cụ thể hành vi lừa đảo của ông Tòng và bà Diễm.