Vì sao xe container thành “hung thần”?- Bài 1: Đưa ảnh, ba ngày sau là có bằng lái

Vừa qua, hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương… do xe container gây ra. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân là tài xế xe container chạy quá giờ quy định, sử dụng chất gây nghiện, tổ chức quản lý về an toàn giao thông của các doanh nghiệp vận tải còn bất cập. Nhưng có nguyên nhân khá nhức nhối là tình trạng tài xế xài bằng lái giả hoặc học giả nhưng lấy bằng thật. Những tài xế đó điều khiển xe trên đường thực sự là hiểm họa cho xã hội.

“Xe tải nặng (xe ben, xe container, xe bồn...) chạy trên đường là nguồn nguy hiểm cao độ. Chỉ một chút bất cẩn của tài xế hoặc do thiếu kinh nghiệm xử lý các tình huống là có thể gây tai nạn cho người đi đường. Vậy nhưng có lơ xe làm việc ở công ty tôi không đi học lái xe ngày nào, chủ yếu học lỏm qua tài xế. Một hôm, họ bất ngờ đưa ra bằng lái FC (chạy xe đầu kéo, kéo sơmi rơmoóc chở container - NV). Riêng công ty tôi có vài chục lơ xe “lên” tài xế như thế… Họ không có kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức pháp luật cần thiết nên chúng tôi không nhận. Thế là họ nghỉ việc, xin làm tài xế cho công ty khác” - ông Đoàn Minh Thành, Giám đốc Công ty Vận tải Minh Thành (quận 7), cho biết.

Theo ông Thành, khác với người có bằng lái xe du lịch, người có bằng lái dấu C, FC khoảng 80% từ lơ xe. Các lơ xe này hầu hết là thanh niên ở các vùng quê không có nghề nghiệp lên TP.HCM xin vào các doanh nghiệp vận tải. Từ tay cuốc tay cày, đường sá chưa rành, chỉ học lỏm qua tài xế biết nổ máy, chạy xe ở đoạn đường ngắn. Rồi không biết họ học ở đâu, thi cử ra sao mà vẫn có bằng lái xe dấu C, FC. “Hiện nhiều doanh nghiệp vận tải mua thêm xe thì nhu cầu tuyển dụng tài xế dấu C, nhất là bằng FC ngày càng nhiều. Người có bằng lái dấu C, FC tìm việc không khó. Nếu là lơ xe của tôi bất ngờ có bằng lái thì tôi không tuyển nhưng các doanh nghiệp khác sẽ chọn. Ngoài ra, các tài xế nơi khác đến tôi cũng không thể biết họ học thật hay học giả để lấy bằng. Điều này không chỉ tôi mà các doanh nghiệp vận tải khác cũng bó tay” - ông Thành nhận định.

Từ thực tế trên và sự mách nước của nhiều tài xế, chúng tôi đi kiếm bằng lái FC…

Giữa tháng 6-2015, trong vai tài xế chúng tôi đến Công ty TNHH An Lộc chuyên nhận hồ sơ học bằng lái xe trên đường Bùi Văn Hòa, phường An Bình, Biên Hòa (Đồng Nai) đăng ký học lái nâng dấu từ bằng C lên FC để lái xe container. Tại đây, chúng tôi gặp bà Vân là nhân viên tư vấn của công ty trên. Sau vài câu hỏi thăm về nhu cầu, bà Vân điện thoại cho một người tên Thành, nói giọng đàn ông. Qua lời thoại, chúng tôi nghe được bà Vân nói ông Thành có người muốn đăng ký học để nâng dấu bằng lái từ hạng C lên FC.





Sau đó, bà Vân đưa điện thoại cho chúng tôi nói chuyện trực tiếp với ông Thành. Ở đầu dây bên kia, ông Thành hỏi phóng viên có bao nhiêu kinh nghiệm (lấy bằng C được bao nhiêu năm - NV). Chúng tôi trả lời mới có kinh nghiệm lái bằng C một năm thì ông Thành nói không đủ điều kiện. “Muốn đăng ký học, lấy bằng lái FC thì phải có từ ba năm kinh nghiệm” - ông Thành nói.

Khi chúng tôi thông tin có một đồng nghiệp đã có kinh nghiệm lái hơn ba năm, muốn nâng dấu bằng lái từ hạng C lên FC, ông Thành trả lời: “Nếu có ba năm kinh nghiệm thì cứ đem hồ sơ cho tôi, thi bao đậu cả lý thuyết và thực hành. Giá trọn gói là 10 triệu đồng. Đăng ký học cho có hình thức thôi còn muốn học cũng được mà không học cũng không sao, miễn đến ngày có mặt để thi là được. Từ hai đến ba tháng sau khi đăng ký học là có bằng. Nếu đồng ý thì mai đến công ty rồi bảo nhân viên gọi cho tôi ra gặp trao đổi trực tiếp”.

Không bằng thật thì làm… giả

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với ông Thành, bà Vân gợi ý: “Nếu anh chưa đủ kinh nghiệm lái xe ba năm để nâng hạng thì anh làm bằng… giả đi. Giá 3,5 triệu đồng/cái. Chỉ cần đưa tấm ảnh, khoảng ba ngày sau là có bằng. Đảm bảo có hồ sơ gốc và có tên trên mạng nên CSGT không thể phát hiện được. Anh muốn làm bằng do Đồng Nai, Bình Dương hay TP.HCM cấp đều được”.

Chúng tôi giả vờ chưa hiểu thì bà Vân giải thích: “Toàn bộ hồ sơ bằng lái là thật nhưng của người khác. Còn ảnh là ảnh của anh. Nghĩa là công ty em sẽ làm cho anh một bộ hồ sơ, bằng lái thật của người khác, sau đó dán ảnh của anh vào. Tất nhiên, người có tên trong bằng lái đã học và lấy bằng FC đàng hoàng rồi. Anh sẽ sử dụng hồ sơ, bằng lái của người này để đi xin việc sẽ không ai phát hiện được, kể cả công an”.

Chúng tôi nêu lo lắng xài bằng giả sẽ bị phát hiện, bà Vân trấn an: “Anh cứ yên tâm, giới tài xế lái xe container đa số sử dụng bằng loại này. Em đã làm cho nhiều người rồi nhưng chưa ai quay lại phàn nàn về chất lượng bằng cả. Làm bằng kiểu này còn an toàn hơn làm bằng giả”.

Một nam nhân viên ngồi cạnh bà Vân nói chêm vào: “Bây giờ tài xế lái xe container đa số là dùng bằng giả. Chứ người mới học lái thì lấy đâu kinh nghiệm để đăng ký học bằng lái FC. Nhiều người trong khi chờ đủ thời gian để thi bằng lái FC thì dùng bằng loại này để xin việc đi lái xe container”.

“Bằng giả xài vô tư, bao soi”

Trong một đầu mối khác, giới tài xế cũng râm ran về việc bà Nga có nhà ở đối diện với trụ sở Công ty Điện tử Samsung (quận Thủ Đức, TP.HCM) chuyên làm bằng giả C, FC.

Từ thông tin này, chúng tôi liên hệ qua điện thoại, bà Nga hỏi: “Làm FC có hồ sơ không? Hồ sơ bao gồm hồ sơ thi bằng C, bằng C cắt góc, bằng FC và hồ sơ FC. Nếu làm một bằng lái thì 8,4 triệu đồng, còn làm 3-4 bằng thì lấy anh 7,8 triệu/bằng”.

Phóng viên: “Bằng này có bao soi không? Khi CSGT kiểm tra có dễ phát hiện không?”. Bà Nga: “Xài vô tư, anh cứ hỏi tụi thằng D… tài xế của công ty… là biết à. Bằng lái nó nhờ tôi làm còn cầm được 5 triệu đồng mà. Nếu làm bằng giá 2-3 triệu đồng thì mình cầm cũng nhận ra bằng giả chứ đừng nói đến cơ quan chức năng. Nếu làm thì cọc trước 2 triệu đồng/bằng, khi lấy bằng đưa hết số tiền còn lại. Nếu cần gấp thì 3-4 ngày có bằng. Anh cứ tới Công ty Điện tử Samsung hỏi Nga ai cũng biết hết”.

Sau đó, khi chúng tôi tìm đến thì bà Nga nói đã về quê giải quyết việc nhà nhưng không ảnh hưởng đến việc làm bằng. Bà Nga chỉ chúng tôi đến gặp người chị bên nhà chồng cách đó khoảng 100 m để đưa tiền cọc.

Tại đây, tiếp chúng tôi, một phụ nữ gần 40 tuổi hỏi: “Anh đến đưa tiền cọc để làm bằng?”. Phóng viên hỏi: “Chị cùng với chị Nga làm chung?”. Người này nói: “Tôi không làm chung với Nga nhưng biết Nga làm việc này nhiều rồi”.

Trong lúc đang nói chuyện thì bà Nga điện thoại nói chúng tôi đưa tiền cọc, CMND phôtô và ảnh thẻ 3x4. Tuy nhiên, chúng tôi hẹn sẽ đưa khi gặp trực tiếp bà Nga…



Sử dụng tài xế dùng bằng giả Tại một buổi tọa đàm do Bộ GTVT và Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức mới đây, ông Lâm Đại Vinh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP.HCM, Giám đốc Công ty Lâm Vinh, thẳng thắn: “100% doanh nghiệp vận tải đều thiếu tài xế bằng FC. Quy định tài xế bằng C phải có kinh nghiệm ba năm mới được thi bằng FC là bất hợp lý”. Trả lời thắc mắc của Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, ông Vinh nói doanh nghiệp ông có 50 xe container nhưng chỉ có 40 tài xế. Do vậy, “Một là phải chấp nhận tài xế sử dụng bằng giả. Hai là sử dụng tài xế có bằng C. Nếu không thì phải cho xe đậu lậu (tức ngưng hoạt động - NV)” - ông Vinh nói.

