Bị Công ty Nguyễn Kim sa thải, đòi bồi thường 1,3 tỉ

Buộc thu hồi quyết định Từ căn cứ xác minh, ông Huỳnh Tấn Dũng, Chánh Thanh tra Lao động, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, đã ký quyết định ngày 24-2-2017 công nhận nội dung khiếu nại của ông C. về yêu cầu Công ty Nguyễn Kim thu hồi quyết định sa thải và buộc ông C. bồi thường số tiền mất trộm tại Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Bình Dương. Cơ quan này cũng yêu cầu công ty khôi phục quyền và lợi ích của ông C. bị vi phạm do quyết định xử lý kỷ luật lao động và quyết định bồi thường thiệt hại của người sử dụng lao động. Trong thời hạn 30 ngày, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại, ông C. có quyền khởi kiện ra tòa án.