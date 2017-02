Công nhân xếp hàng tìm việc đầu năm

Nhảy việc vì công ty nợ BHXH đầm đìa

KCX Linh Trung I (quận Thủ Đức, TP.HCM) được biết đến là điểm “nóng” về cung-cầu lao động sau tết. Tuy nhiên, năm nay tình hình yên ắng hơn, không còn cảnh nhân viên các công ty săn đón người lao động đến tìm việc ngay từ ngoài cổng KCX. Cùng đó băng rôn tuyển dụng cũng rất hạn chế.



Nhân viên Công ty Cổ phần Shang One Việt Nam tiếp nhận sàng lọc hồ sơ ứng viên. Ảnh: P.ĐIỀN

Tại đây chúng tôi đã bắt gặp anh Quý (quê Sóc Trăng), có mặt từ sáng sớm săm soi tìm việc đầu năm. Anh Quý cho biết đã đảo qua hơn 10 công ty từ sáng sớm nhưng phân vân không biết nộp hồ sơ ở đâu, vì đa phần các công ty đều ưu tiên nữ, hạn chế tuyển nam.



Anh Quý bộc bạch, anh đã làm ở bộ phận cắt cho Công ty TNHH Jtex Vina (quận 9, TP.HCM) được ba năm, tuy nhiên do công ty này còn nợ BHXH của người lao động (hơn 7 tỷ đồng) buộc anh phải “nhảy việc” để ổn định công việc lo cho gia đình.

KCN Sóng Thần cung-cầu sôi động

Nhu cầu tuyển dụng của các công ty và nhu cầu tìm việc của người lao động từ các địa phương tại KCN Sóng Thần (Dĩ An, Bình Dương) rất sôi động. Theo quan sát, từ sáng sớm hàng trăm lao động đã đổ về đây săm soi chế độ lương, phụ cấp, phúc lợi, thời gian làm việc, BHXH, thời gian tăng ca…để nộp hồ sơ ứng tuyển. Nhiều công ty có nhu cầu tuyển cả ngàn lao động, tuy nhiên trong buổi sáng mới chỉ tiếp nhận được vài chục hồ sơ và cho thử tay nghề để tính toán bậc lương ngay trong ngày.

Xếp hàng nộp hồ sơ vào Công ty cổ phần Shang One Việt Nam, anh Nguyễn Văn Đô (quê Hà Tĩnh), giãi bày: "Do tôi nghỉ tết lố mấy ngày nên đầu năm công ty cho nghỉ việc khiến bây giờ tôi phải chật vật kiếm việc mới. Ngẫm lại cũng thấy chỉ vì mình chưa tuân thủ kỷ luật nghiêm túc".

Theo anh Đô, công ty cũ anh chuyên về thực phẩm, thu nhập bình quân khoảng 8 triệu đồng/tháng. Nay "nhảy" sang lĩnh vực giày da hơi trái nghề không biết có bắt kịp công việc hay không.

Còn Công ty TNHH Hansoll Vina có nhu cầu tuyển 2.000 lao động, trong đó một nửa là lao động phổ thông, còn lại là lao động có tay nghề. Công ty cam kết người lao động có mức thu nhập 6,3 triệu đồng/tháng trở lên.

Phan Thanh Thủy (quê An Giang), cho hay em lên ở với anh chị đã hai năm nay. đợi đủ tuổi xin đi làm công nhân. Đợt này, Thủy nộp hồ sơ xin vào công ty TNHH Hansoll Vina làm vì nghe nói ở đây công việc ổn định, thu nhập cũng đỡ. “Mặc dù nộp đơn rồi, nhưng vì em chưa biết may nên phải đợi những người biết may thử tay nghề trước rồi mới đến lượt. Đầu năm em cùng mong kiếm được một công việc suôn sẻ, thu nhập ổn ổn chút để phụ giúp gia đình”, Thủy tâm sự.



Công nhân nộp hồ sơ ứng tuyển vào công ty TNHH Hansoll Vina. Ảnh: P.ĐIỀN

Đại diện bộ phận nhân sự của công ty này cho biết, nhu cầu tuyển dụng của công ty là khá lớn, nhưng nguồn cung còn hạn chế nên thời gian tuyển sẽ kéo dài hơn. Chỉ trong sáng nay mà đã nhận được vài chục hồ sơ là khá rồi.



Theo vị này, đa phần người lao động tìm việc đầu năm là công nhân cũ của công ty do trước đó họ có công việc gia đình trở về quê nên tạm nghỉ việc, sau tết mới quay trở lại làm. Đây là những công nhân có tay nghề cứng, được ưu tiên thử tay nghề để xếp bậc lương ngay trong buổi sáng. Ngoài ra, các lao động chưa có tay nghề sẽ được đào tạo theo từng giai đoạn.



Xếp hàng chờ nộp hồ sơ vào Công ty TNHH Pungkook Việt Nam. Ảnh: P.ĐIÊN