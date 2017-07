Công ty IT 'đỏ mắt' mắt tìm lập trình viên

VietnamWorks thông tin, ngành IT vẫn đang dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng, tuy nhiên nguồn cung hiện tại chỉ đáp ứng được 50% so với nguồn cầu. Theo đó các công ty IT hiện nay phải cạnh tranh rất nhiều để có được ứng viên.

Các vị trí đang khan hiếm chủ yếu là các lập trình viên có kinh nghiệm trong mảng Java, .Net, Mobile, PHP. Cá biệt những ngôn ngữ lập trình mới như Ruby on Rails, Golang, JavaScrpit hoặc các frameworks (thư viện mã lệnh) có liên quan như ReactJS, NodeJs đang rất khan hiếm lập trình viên, mặc dù các vị trí này được trả lương khá cao nhưng rất khó khăn để tìm ứng viên.

Nơi này cũng đưa ra dự báo, lĩnh vực Data Techonology sẽ phát triển mạnh trong 3 năm tới. Theo đó sẽ xuất hiện tình trạng khan hiếm kỹ sư IT trong lĩnh vực xử lý dữ liệu (data processing) và kỹ sư IT có kinh nghiệm liên quan đến machine learning, một lĩnh vực thuộc trí tuệ nhân tạo.

Đáng lưu ý, các doanh nghiệp ngành IT phải đối mặt với tình trạng nhân viên ngành này đang có xu hướng “nhảy việc”. Kết quả khảo sát của VietnamWorks cho thấy có 74% nhân sự IT tham gia khảo sát cho biết họ có ý định chuyển việc trong 6 tháng tới.