Viện Khoa học Hình sự vào cuộc vụ xe Honda nổ

Chiều 2-12, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã mời cán bộ của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) đến để tiến hành phân tích và giám định các tang vật thu được tại hiện trường. “Theo những lời khai của nhân chứng thì có người nghe thấy tiếng nổ trước, có người lại nhìn thấy cháy trước, do đó phải làm rõ điều này mới có kết luận” - ông Nghiệp nói.

Cùng ngày, theo Trung tá Vũ Văn Kiên, Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an TP Bắc Ninh, gia đình chị Quỳnh cho rằng việc xe phát nổ có thể do lỗi của nhà sản xuất hoặc ai đó có ý đồ xấu. Tuy nhiên, công an vẫn đang làm rõ vụ việc.

Về tình trạng của cháu Nguyễn Khánh Vân (con gái chị Quỳnh), PGS-TS Trần Bảo Long (BV Việt Đức) cho biết cháu Vân đã tỉnh táo hơn, tiên lượng sống tốt.

Trong thông cáo phát đi chiều 2-12, Honda Việt Nam cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm ra nguyên nhân của vụ nổ bất thường này. Hiện liên doanh Nhật Bản không có bất cứ bình luận nào, hãng này cũng từ chối đưa ra các giả thiết tìm nguyên nhân.

HL (Theo VTC News, VnExpress)