“Viện kiểm sát đồng tình với quyết định của công an”

Ông Nguyễn Hồng Nam - Ảnh: TR.TÂN

Sau khi vụ án xảy ra, viện đã cử kiểm sát viên phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Buôn Ma Thuột để điều tra sự việc. Qua tổng hợp nhiều nguồn cho thấy vụ án có nhiều tình tiết rất phức tạp. Lời khai của các nhân chứng và hiện trường có nhiều sự sai lệch. Vì vậy, trong những buổi làm việc trước đây với Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột chúng tôi nhận thấy không đủ yếu tố để xử lý hình sự.

* Viện Kiểm sát nhân dân TP Buôn Ma Thuột có vai trò thế nào trong việc ra quyết định dừng, không xử lý hình sự vụ án này?

- Chúng tôi đã cử kiểm sát viên tham gia từ đầu đến cuối, phối hợp dựng lại hiện trường và báo cáo thường xuyên về viện. Viện chỉ có vai trò giám sát cùng cơ quan công an trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, với quyết định dừng vụ việc thì sau khi báo chí đăng tôi mới nhận được thông báo và quyết định của Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột mang sang sáng nay (26-2). Tôi không hiểu do chỗ nào mà bị tắc lâu đến vậy. Điều đó là sai với quy định của pháp luật.

* Quan điểm của Viện Kiểm sát đối với vụ án này ra sao?

- Thông tin, tổng hợp từ nhiều nguồn chứng cứ và tiến hành thực nghiệm hiện trường thì có nhiều chi tiết lời khai của các nhân chứng không phù hợp với thực tế nên chúng tôi thấy không có yếu tố hình sự. Hơn nữa, cơ quan điều tra đã kết luận trong khi sự việc xảy ra các anh Nguyễn Đình Sơn, Phạm Văn Sách, Nguyễn Văn Mật không có mặt tại hiện trường. Vì vậy không đủ yếu tố kết luận Nguyễn Đình Sơn thả chó hay thấy chó cắn chết người mà không cứu.

Khi nhận được thông báo và quyết định không khởi tố hình sự vụ án này của Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột sáng 26-2, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu lại hồ sơ và đưa ra quan điểm đồng tình với kết luận nêu trên. Chúng tôi không đủ chứng cứ bác bỏ quyết định trên.

Theo Đ.ĐỐI - TR.TÂN (TTO)