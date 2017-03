Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tình nghi một công an đã nhận hối lộ 9,6 tỉ đồng và 30.000 USD để bảo kê việc mua bán gỗ và chạy án cho các bị can trong vụ án của nhóm bị can Dương Văn Mai.

Nhận thấy trong vụ việc này có dấu hiệu cán bộ điều tra vi phạm các quy định về tố tụng, cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã vào cuộc để điều tra làm rõ.



Theo M.QUANG (TTO)