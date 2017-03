Viện phí và người vợ bất hạnh

Sáng 23-9, chúng tôi nhận được hung tin từ người nhà của chị Đặng Thị Dung (37 tuổi) cho biết chị đang nằm điều trị tại BV Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) trong tình trạng hoàn toàn không còn nhận thức được nữa. Chị Dung là người bị hại trong vụ án giết người xảy ra tại huyện Châu Đức mà Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, đề nghị bắt tạm giam bị can để điều tra. Bị can không ai khác chính là Từ Đức Toàn (38 tuổi), chồng chị Dung!

Mất nhân tính tàn tệ

Chị Dung kết hôn với Từ Đức Toàn là người cùng quê (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) khi chị 21 tuổi. Hai vợ chồng cùng làm ruộng vườn tại quê. Nhưng hạnh phúc chưa tày gang thì Toàn đổ đốn, làm được bao nhiêu tiền đều dùng vào việc uống rượu, không đưa cho vợ con. Toàn thường xuyên chửi bới, đánh đập chị Dung nhưng người vợ vẫn nhẫn nhịn chịu đựng. Gia đình thân thuộc xúm vào khuyên bảo, can ngăn Toàn nhiều lần nhưng Toàn không nghe, vẫn chứng nào tật nấy.

Em chồng chị Dung là anh Từ Đức An, hiện nay ngụ huyện Châu Đức (Bà Rịa), cho biết: “Tôi chưa thấy ai dã man, tàn ác như ông ấy! Trong 17 năm về làm dâu nhà tôi, chị Dung là người hiền lành, sống tốt, chưa mất lòng một ai trong gia đình. Khi mới về làm dâu, chị là người trắng trẻo, xinh xắn, không phải tiều tụy như chừ mô. Nhưng anh tôi đi làm có bao nhiêu tiền là uống rượu, không đưa về cho vợ con, lại còn đánh đập, chửi bới chị Dung”.

Chị Dung hiện giờ chỉ có thể uống sữa qua ống dẫn. Ảnh: TK

Cách đây vài tháng, anh An đã đưa con gái lớn 16 tuổi của chị Dung từ quê vào ở cùng và xin cho cháu đi làm. Do không còn chịu nổi tính cách cộc cằn và những trận đòn của chồng, chị Dung sau đó cũng dẫn theo hai con trai vào huyện Châu Đức vào ngày 20-8 mới đây. Chị hy vọng có thể xin được việc làm mọn nào đó để kiếm tiền nuôi con.

Họa vô đơn chí, bốn ngày sau Toàn bắt xe đò vào tận trong Nam, tìm đến nhà anh An. Vào lúc 1 giờ 30 ngày 24-8, Toàn đứng đằng sau bếp nói chuyện với chị Dung trong khi mọi người ở trên nhà. Bất ngờ, Toàn cầm ngay chiếc búa đóng đinh, đầu bằng sắt gõ bốn nhát mạnh lên đầu chị Dung. Chị Dung gào lên thảm thiết, mọi người nháo nhào chạy xuống can ngăn Toàn. Nhưng Toàn vẫn hung hăng xông tới đánh chị Dung cho tới lúc chị ngất xỉu.

Mọi người vội vàng đưa chị Dung đi cấp cứu. Toàn nhẫn tâm bỏ mặc vợ đang trong cơn nguy kịch về tính mạng, hắn bắt hai đứa con trai bỏ trốn về Nghệ An.

Chị Dung nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, lõm sọ. Khi mổ, do gia đình quá nghèo không có tiền nên không thể điều trị theo phương án nuôi cấy sọ cho nạn nhân. Hiện tại, chị được chuyển xuống nằm tại khoa Ngoại thần kinh. Dù chị đã qua cơn thập tử nhất sinh, không phải dùng máy thở ôxy nhưng đã lịm dần vào đời sống thực vật, mắt mở trừng trừng nhưng không nhận biết gì, chân tay co rút, chỉ có thể uống sữa, nước qua ống thông.

Theo tin từ Phòng PC45, đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tiến hành truy bắt Từ Đức Toàn.

Nghèo lại gặp eo

Từ khi chị Dung nhập viện, các em chồng của chị phải chạy vạy khắp nơi vay mượn, thay nhau nghỉ làm để phụ chăm sóc chị. “Chúng tôi thương chị nhưng lực bất tòng tâm vì mọi người từ quê vào đây đều đi làm thuê. Tôi đã nài nỉ với bệnh viện ráng cho chị Dung nằm thêm vài ngày nữa, bởi vì gia đình chúng tôi hiện chưa biết xoay đâu cho ra viện phí…” - anh An bần thần thở dài rồi tiết lộ một thông tin đáng kinh sợ - “Nếu có cho chị Dung ra viện cũng không biết sẽ đưa về đâu. Bởi ông Toàn đã dọa sẽ giết ai đưa chị Dung về quê!”.

Trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, nạn nhân được hưởng quyền nhận sự cung cấp dịch vụ y tế, được hỗ trợ khẩn cấp các nhu cầu thiết yếu, theo đó UBND cấp xã chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội khác tại địa phương để trợ giúp nạn nhân…

Con gái chị Dung hiện ở trong bệnh viện để phụ bà ngoại, các chú chăm sóc mẹ. Cháu buồn bã khi kể bố đã hai lần gọi điện thoại vào, gắt gỏng và đe dọa không cho con chăm sóc mẹ. Bà Nguyễn Thị Sâm, mẹ chị Dung, ở ngoài quê cũng đã mượn tiền để đi xe vào chăm sóc con. Bà Sâm kể: “Những bệnh nhân khác ở trong phòng biết hoàn cảnh con tui, người cho một chút để giúp đỡ qua ngày. Gia đình tui còn nợ 18 triệu đồng tiền viện phí bên khoa Hồi sức Cấp cứu. Ngày 20-9, bệnh viện lại đưa cho tui tờ giấy tạm ứng thêm 5 triệu đồng viện phí nữa. Ngày 23-9, nhân viên BV Bà Rịa hối thúc gia đình phải đóng tiền, không cho giãn nợ. Quá sợ hãi, tui và cháu ngoại buộc phải trốn khỏi bệnh viện về nhà…”.

Bà Sâm nói như khóc: “Để con nằm lại một mình, tui đau lòng lắm. Muốn vào chăm con ngay. Nhưng nếu xuống mà họ hỏi viện phí không có, họ kêu đi về nữa thì tôi không biết phải làm sao”.

Trong một diễn biến liên quan, trước hoàn cảnh của chị Dung, cán bộ Phòng PC45 đang cố gắng liên hệ với các đơn vị, cá nhân có lòng hảo tâm để giúp đỡ chị trong việc trang trải viện phí.

TRÙNG KHÁNH