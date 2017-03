Viện trưởng tự nhận mức kỷ luật cảnh cáo

Liên quan đến việc kiểm sát viên (KSV) Phạm Thị Thu Tùng, VKS TP Vị Thanh (Hậu Giang), bị kỷ luật khai trừ Đảng do mắc nhiều sai phạm không bình thường trong một vụ án ma túy, Viện trưởng VKS TP Vị Thanh, ông Nguyễn Đồng Khởi, cũng liên đới chịu trách nhiệm. Theo đó, ông cũng bị kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật là cảnh cáo về mặt đảng.

Sáng 10-4, ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Vị Thanh, cho biết: Đối với trường hợp KSV Phạm Thị Thu Tùng, việc kỷ luật về mặt chính quyền thuộc trách nhiệm của ngành kiểm sát. Tuy nhiên, Ban Thường vụ cũng đã bỏ phiếu lấy ý kiến nhằm bày tỏ quan điểm để báo cáo cho ngành kiểm sát xem xét. Qua việc bỏ phiếu, Ban Thường vụ thống nhất buộc thôi việc với KSV Tùng.

Về trách nhiệm của ông Nguyễn Đồng Khởi, Viện trưởng VKS TP Vị Thanh, ông Hải nói: “Chúng tôi sẽ xem xét trách nhiệm của ông Khởi vì đây là vụ án nhạy cảm, mua bán ma túy phức tạp và ông Khởi đã thấy rõ trách nhiệm của mình. Ông đã có bản kiểm điểm gửi cho UBKT Thành ủy Vị Thanh, thừa nhận trách nhiệm và đã tự phong hình thức kỷ luật là cảnh cáo về mặt đảng (các mức kỷ luật trong Đảng gồm: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ - PV). Sau khi dự họp kiểm điểm với ông Khởi, UBKT sẽ báo cáo để tập thể Ban Thường vụ Thành ủy có quyết định cuối cùng hình thức kỷ luật về Đảng.

PV chờ hàng giờ tại trụ sở VKS nhưng ông Khởi không tiếp. Ảnh: GT

Được biết chiều 10-4, UBKT Thành ủy Vị Thanh dự cuộc họp để nghe ông Khởi kiểm điểm về các sai phạm trong vụ án. “Đây chỉ là bước đầu tiên trong trình tự xử lý cán bộ, đảng viên có dấu hiệu sai phạm” - ông Hải nói.

Như chúng tôi đã thông tin, trong một vụ án, sau khi VKS TP Vị Thanh ra cáo trạng truy tố 10 bị can ra tòa về tội mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 2 Điều 194 BLHS thì bị tòa trả lại để điều tra bổ sung. Tuy nhiên, VKS không trả cho công an điều tra mà giữ lại rồi rút khoản truy tố từ khoản 2 xuống khoản 1 cho bốn bị can sai luật theo đề xuất của KSV Tùng. Chưa hết, khi nhận lại hồ sơ, VKS cũng “tranh thủ” cho bốn bị can tại ngoại, trong đó có bị can chính của vụ án, cũng theo đề xuất của bà Tùng. Trước đó, bà Tùng còn dựng lên biên bản với chữ ký giả của đương sự để trả 11 lượng vàng trắng và SJC cho người nhà bị can Hiền. Cơ quan chức năng cũng tiếp nhận thông tin là bà Tùng nhận tiền để đề xuất cho các quyết định sai trên…

Về các sai phạm của bà Tùng, ông Hải cho rằng UBKT chưa rõ và chưa có cơ sở là bà Tùng tham nhũng, tiêu cực nên không đề xuất cơ quan điều tra vào cuộc. Công an đã có báo cáo xác minh, còn điều tra hay không là do cơ quan điều tra quyết.

Theo một nguồn tin, xác minh sơ bộ, Công an tỉnh Hậu Giang cho rằng khi kiểm sát điều tra vụ án, bà Tùng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Công an tỉnh cũng đã xử lý kỷ luật cho ra khỏi ngành một cán bộ nhà tạm giữ Công an TP Vị Thanh vì có lời khai đưa tiền cho bà Tùng để lo cho một bị can trong vụ án được tại ngoại.

Để rộng đường dư luận, ngày 10-4, chúng tôi đã đến VKS TP Vị Thanh đăng ký xin gặp ông Nguyễn Đồng Khởi. Sau đó một cán bộ VKS cho biết ông Khởi hẹn khoảng 15 giờ chiều quay lại. Chúng tôi quay lại theo lịch hẹn nhưng vẫn không gặp được ông Khởi. Chúng tôi chờ đến hết giờ làm việc cũng không gặp được ông. Trước đó, trong các ngày 5, 8 và 9-4, chúng tôi đã nhiều lần liên lạc qua điện thoại xin gặp nhưng khi nghe chúng tôi xưng danh PV, ông tắt máy hoặc không nghe điện thoại.

GIA TUỆ