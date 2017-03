Viện trưởng VKSND huyện Dầu Tiếng (Bình Dương): “Tôi bị bắt giữ trái pháp luật”

Ngày 12-2, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Dầu Tiếng (Bình Dương) gửi công văn cho báo chí khẳng định không có việc công an huyện này có hành vi bắt giữ, dẫn giải và khám xét xe ông Phan Châu Tuấn, Viện trưởng VKSND huyện Dầu Tiếng, mà là do “hiểu nhầm” giữa các bên. Hai ngày sau, 14-2, ông Tuấn có đơn gửi VKSND Tối cao, Cục Điều tra VKSND Tối cao, VKSND tỉnh Bình Dương và Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng tố cáo công an huyện “bắt giữ người trái pháp luật”.

Nghi vấn chạy án

Một báo cáo của Công an huyện Dầu Tiếng cho biết: Ngày 1-1-2012, Nguyễn Tâm Trọng và Nguyễn Trọng Khoa bị Công an huyện Dầu Tiếng bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 19-1, Trọng và Khoa được cho tại ngoại. Một ngày sau, điện thoại của Trọng nhận được tin nhắn: “Muốn lo chạy án thì điện thoại vào số này”. Trọng điện thoại vào số máy đó gặp Hoàng Thư Hoài Trinh (*) hẹn gặp và đề nghị Trinh lo cho cả Trọng lẫn Khoa mức án thấp. Trinh nhận lời.

Ngày 1-2-2012, Trinh báo cho Trọng biết là đã gặp sếp rồi và có thể lo cho mức án thấp nhất, có thể ra tòa được xử án treo với giá 60 triệu đồng. Trọng xin bớt chút đỉnh, Trinh đồng ý bớt 5 triệu đồng.

Ngày 7-2, Trinh hẹn gặp Trọng ở một quán cà phê. Tại đây, Trọng đề nghị đưa trước 5 triệu đồng, sau khi tòa xử đúng như Trinh hứa thì đưa 50 triệu đồng còn lại tại ngân hàng. Đề nghị này Trinh không chấp nhận. Trọng yêu cầu gặp ông Tuấn, Viện trưởng VKS huyện Dầu Tiếng, sẽ đưa tiền đủ. Trinh đồng ý và dẫn đến quán Biển Đêm.

Ông Tuấn, Viện trưởng VKSND huyện Dầu Tiếng (trái) trao đổi với PV. Ảnh: NGUYỄN ĐỨC

Đơn tố cáo của ông Tuấn và thông báo của Ban Tuyên giáo gửi báo chí có nội dung trái ngược nhau.

Trên đường đi, Trinh gọi ông Tuấn đến quán Biển Đêm. Trong lúc đợi ông Tuấn, Trọng đưa Trinh 5 triệu đồng. Khoảng 30 phút sau, ông Tuấn chạy xe máy đến quán và ngồi chung bàn với Trinh và Trọng. Trọng hỏi ông Tuấn là có lo được án treo không. Ông Tuấn nói là không thể lo án treo mà nhẹ nhất phải là sáu tháng. Cả ba ngồi ăn cơm, sau đó Trinh bảo Trọng về nhà lấy tiền. Khi Trọng cầm tiền đến thì Trinh đi quán khác, Trọng nói không có ông Tuấn thì sẽ không đưa tiền. Trinh nói ông Tuấn không ra mặt, nếu muốn thì Trinh chở Trọng đến VKS huyện, Trinh sẽ đem tiền vô cho ông Tuấn. Trọng về nhà chở mẹ đến gặp Trinh. Trinh chở mẹ Trọng đến gần trước cổng VKS huyện thì dừng xe yêu cầu bà bỏ tiền vào cốp xe rồi chạy thẳng mà không vào trụ sở VKS.

“Việc bắt tôi, cả trăm người biết!”

Theo nội dung đơn tố cáo của ông Tuấn, việc bắt người, dẫn giải và khám xét là có thật, ngược với thông tin mà Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã thông tin cho báo chí.

Theo đó, khoảng 16 giờ 40 ngày 7-2, ông Tuấn trên đường từ cơ quan về nhà thì bị hai CSGT huyện Dầu Tiếng chặn xe theo chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Thanh Phương, Trưởng Công an huyện Dầu Tiếng, với lý do nghi vấn trên xe chứa “đồ gian”. Hai CSGT buộc ông lên xe và áp giải về trụ sở công an huyện, trên đường đi, xe CSGT hú còi inh ỏi như bắt giữ tội phạm. Khi về trụ sở, khám xét xe không có “đồ gian” như nghi vấn ban đầu, công an huyện lập biên bản về việc ông va quẹt xe. Ông Tuấn ký vào biên bản để làm căn cứ việc công an lập biên bản khống.

Trao đổi với PV, ông Tuấn cho biết: “Địa điểm mà công an bắt tôi ở gần trường mầm non lúc phụ huynh đang chờ đón con. Trên đường áp giải, công an hú còi inh ỏi. Về tới trụ sở công an huyện, công an đứng giáp vòng, nhìn tôi cứ như là tội phạm. Sự việc trên có cả trăm người ở huyện Dầu Tiếng biết”.

Ông Tuấn đề nghị cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm minh đối với việc làm trái pháp luật của Thượng tá Phương và những người có liên quan. Ngày 21-2, ông Tuấn báo cáo lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Dương toàn bộ sự việc liên quan đến việc bắt giữ, khám xét trái pháp luật của Công an huyện Dầu Tiếng.

Ông Trần Chí Thanh, Bí thư Huyện ủy Dầu Tiếng: Tôi sẽ kiểm tra! . Ông Phan Châu Tuấn, Viện trưởng VKSND huyện Dầu Tiếng, có đơn tố cáo gửi Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng và các cơ quan có thẩm quyền về hành vi bắt giữ người trái pháp luật của trưởng Công an huyện Dầu Tiếng. Quan điểm của ông về vấn đề này? + Việc này, Ban Tuyên giáo huyện đã có thông tin gửi báo chí rồi. . Lá đơn tố cáo của ông Tuấn phủ nhận nội dung mà Ban Tuyên giáo đã thông báo với báo chí là không có chuyện bắt giữ khám xét, thưa ông? + Tôi chưa biết ông Tuấn gửi đơn tố cáo. . Nhưng đơn tố cáo có gửi đến Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng thưa ông? + Tôi ghi nhận và sẽ kiểm tra lại thông tin trên. ____________________________________________ Ông Phan Châu Tuấn, Viện trưởng VKSND huyện Dầu Tiếng: Tôi có ăn cơm nhưng không chạy án . Thưa ông, công an huyện đã lập khống biên bản về việc ông va quẹt xe, vì sao ông lại ký vào biên bản khống đó? + Nếu tôi không ký vào biên bản thì làm sao có căn cứ công an huyện lập biên bản khống được. Lúc đầu tôi nghĩ việc lầm lẫn trong việc bắt giữ tôi chứ không phải do chủ trương của công an huyện. Sau đó, tôi biết Hoàng Thư Hoài Trinh bị bắt cùng ngày với tôi liên quan đến hành vi chạy án cho Trọng thì tôi biết là mình đã vào “tầm ngắm” và việc bắt giữ, khám xét tôi là do công an nghi vấn tôi liên quan đến việc chạy án cho Trọng . . Có thông tin cho rằng là trưa 7-2 ông có ăn cơm trưa với Trinh và Trọng để bàn việc chạy án cho Trọng? + Tôi biết Trinh qua người em. Trưa hôm đó Trinh điện thoại mời tôi ăn cơm. Đến đó, tôi mới biết Trọng là bị can trong vụ trộm cắp đang bị điều tra. Trọng hỏi tôi trường hợp của Trọng có được hưởng án treo không. Tôi nói đây là việc của tòa án nhưng trường hợp của Trọng là không thể án treo được. Khung hình phạt từ sáu tháng đến ba năm, nếu có tình tiết giảm nhẹ tòa có thể xem xét giảm án còn 18 tháng đến hai năm. Tôi chỉ nói theo quy định pháp luật chứ không bàn đến việc chạy án hay ra giá gì cả. Việc Trinh bàn với Trọng thế nào tôi không hề biết. . Thưa ông, với tư cách viện trưởng mà lại ăn cơm và “tư vấn” cho bị can liệu có trái quy định của ngành và khiến dư luận nghĩ ông liên quan đến việc chạy án? + Tôi không liên quan đến việc chạy án. Tôi thừa nhận việc ăn cơm và tư vấn cho Trọng là sai và tôi chịu trách nhiệm về việc này. PV (thực hiện)

TRUNG DUNG - NGUYỄN ĐỨC