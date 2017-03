Viện trưởng VKSND TP Vị Thanh (Hậu Giang): “Tôi không có động cơ cá nhân”

Trên số báo ngày 10-4, Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh việc kiểm sát viên (KSV) Phạm Thị Thu Tùng (thuộc VKSND TP Vị Thanh, Hậu Giang) có dấu hiệu làm sai lệch vụ án. Trong vụ việc này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Vị Thanh (Hậu Giang) kết luận có phần trách nhiệm của ông Nguyễn Đồng Khởi, Viện trưởng VKSND TP Vị Thanh. UBKT đang tiến hành thủ tục xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Khởi.

Ngày 12-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Khởi cho biết: Theo chỉ đạo của cấp trên, VKSND TP Vị Thanh đã chủ động họp kiểm điểm, xác định mức độ sai phạm của KSV Tùng và báo cáo toàn bộ vụ việc về VKSND tỉnh.

. Ông có thể nói cụ thể hơn về mức đề xuất kỷ luật KSV Tùng mà tập thể VKSND TP Vị Thanh đã đưa ra?

+ Ông Nguyễn Đồng Khởi: Trong khi tỉnh chưa có quyết định chính thức, tôi không thể nói cụ thể. Nhưng mức đề xuất kỷ luật chính quyền không thể dưới mức mà tập thể Ban Thường vụ Thành ủy trước đó đã thống nhất (buộc thôi việc đối với KSV Tùng).

. Khi ký các đề xuất của KSV Tùng như cho tại ngoại, trả tang vật, truy tố các bị can, ông có nghi ngờ gì không?

+ Tôi là người mới về đơn vị, trong khi hồ sơ vụ án gần như đã ổn định (Cơ quan CSĐT đã hoàn tất kết luận và chuyển cho VKS trước ngày ông Khởi về nhận nhiệm vụ - PV) nên tôi không nắm chắc vụ án. Ngoài ra, giai đoạn này tôi tập trung vào công tác ổn định tổ chức cơ quan. Tôi cũng thấy KSV Tùng nắm vụ việc và làm việc với các bị can nhiều lần nên tin tưởng và thấy có cơ sở nên thống nhất xem xét giải quyết. Tôi hoàn toàn không vì động cơ cá nhân hay tiêu cực.

. Nhưng trường hợp VKS có cáo trạng ngày 19-1-2012, thì hôm sau ông lại ký duyệt đề xuất của KSV Tùng để cho bị can Hiền tại ngoại, dẫn đến bị can bỏ trốn gây khó cho công tác xét xử. Ông giải thích thế nào?

+ Ngày 19-1-2012 là ngày ký ban hành cáo trạng, chưa tống đạt cho các bị can. Sau đó KSV Tùng đề xuất cho bị can Hiền tại ngoại do bị bệnh, mẹ cũng bệnh nặng phải nhập viện ở Cần Thơ, gia đình có đơn xin bảo lĩnh... Thấy đủ điều kiện cho bảo lĩnh nên tôi đã ký duyệt đề xuất này.

Với các trường hợp cho bảo lĩnh ngay sau khi tòa trả hồ sơ, có trường hợp hết hạn tạm giam, do tin tưởng Tùng làm án này lâu nên tôi đặt lòng tin và ký duyệt mà thiếu kiểm tra.

. Ông lý giải như thế nào về việc tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, KSV Tùng đã giữ lại hồ sơ không chuyển cơ quan điều tra để điều tra bổ sung và sau đó có cáo trạng lần 2 với việc có bốn bị can hạ từ khoản 2 xuống khoản 1 với khung hình phạt nhẹ hơn?

+ Tòa án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung như làm rõ hành vi mua bán ma túy (số lần mua, số lần bán, số lượng mua bán của từng bị can trong vụ án). Khi đó, tôi hỏi Tùng có khắc phục ngay những điều tòa yêu cầu điều tra bổ sung không thì Tùng trả lời được. Sau đó KSV thực hiện phúc cung đối với các bị can để thực hiện những yêu cầu điều tra bổ sung của tòa rồi báo lại là có chuyển khoản 2 xuống khoản 1 đối với một số bị can. Thấy hợp lý, tin tưởng nên tôi đã ký để ban hành cáo trạng. Còn việc chuyển khoản 2 xuống khoản 1 có động cơ tiêu cực gì hay không thì tôi không biết.

. Trong những sai phạm của KSV Tùng, phần trách nhiệm của ông như thế nào?

+ Vụ án ma túy cơ quan điều tra làm từ năm 2010 và có kết luận điều tra chuyển VKSND TP vào ngày 12-7-2011. Trong khi đó ngày 15-7-2011, tôi mới nhận nhiệm vụ tại VKSND TP Vị Thanh. Do mới nhận nhiệm vụ, ở đơn vị cũ ít khi có án ma túy nghiêm trọng như vụ án này nên tôi còn cập rập. Một phần khác là tôi tin tưởng KSV, thiếu kiểm tra từ đó dẫn tới vi phạm.

Sau khi được Thành ủy thông tin dấu hiệu sai phạm của KSV Tùng, tôi đã ký quyết định thay ngay KSV Tùng bằng một KSV khác. Bản thân tôi bám sát, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử của KSV. Sau đó VKS đã ban hành cáo trạng bổ sung, truy tố 10 bị can theo khoản 2 Điều 194 và chỉ đạo KSV thực hành quyền công tố đề xuất mức án nghiêm khắc tương xứng với hành vi của các bị cáo. Sau vụ án, tôi tiếp tục gửi bản kiểm điểm về UBKT, Ban Thường vụ Thành ủy thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm, đồng thời tự nhận hình thức kỷ luật Đảng ở mức cảnh cáo. Về kỷ luật chính quyền, nếu ngành đánh giá sai phạm đến mức xử lý kỷ luật thì tôi sẽ chấp nhận.

. Xin cảm ơn ông.

GIA TUỆ thực hiện